بايرن وريال مدريد.. قمة أوروبية تحسم بطاقة نصف النهائي

تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب أليانز أرينا، حيث يلتقي بايرن ميونخ وريال مدريد في المواجهة الثلاثين بينهما بدوري أبطال أوروبا، ضمن إياب دور الثمانية.

ويدخل فريق المدرب فينسنت كومباني المباراة متقدمًا 2-1، بعد فوزه في الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء شهد إثارة كبيرة.

وجاء فوز بايرن بفضل هدفي لويس دياز وهاري كين، ليضع الفريق البافاري نفسه في موقف مريح نسبيًا.

وأنهى بايرن سلسلة سلبية استمرت تسع مباريات دون فوز أمام ريال مدريد، بعدما خسر سبع مباريات وتعادل في اثنتين.

وفي المقابل، تمسك ريال مدريد بالأمل بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا، بعدما سجل كيليان مبابي هدفًا متأخرًا أبقى فرص التأهل قائمة.

ويملك بايرن أفضلية تاريخية، إذ تأهل في 29 من أصل 30 مواجهة بنظام الذهاب والإياب بعد الفوز خارج أرضه، كما حسم 12 من 13 مواجهة عند الفوز بفارق هدف ذهابًا.

وكان الاستثناء الوحيد في موسم 2010-2011، عندما قلب إنتر ميلان النتيجة وتأهل.

وواصل بايرن نتائجه القوية محليًا، بعدما فاز 5-0 على سانت باولي، مستفيدًا من خسارة بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن، ليوسع الفارق في الصدارة إلى 12 نقطة.

ورغم ذلك، يركز بايرن على دوري الأبطال، سعيًا لبلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ تتويجه باللقب عام 2020.

لكن المهمة تبقى صعبة، خاصة بعد خسارته سبعًا من آخر ثماني مواجهات أوروبية أمام الفرق الإسبانية، وخروجه من أربع من آخر خمس مرات في ربع النهائي.

ويعتمد بايرن على قوته في ملعبه، حيث فاز في جميع مبارياته الأوروبية الخمس هذا الموسم، بمعدل 3.2 هدف في المباراة، وخسر مرة واحدة فقط في آخر 28 مباراة بدوري الأبطال على أرضه.

كما خسر مباراتين فقط في آخر 44 مباراة على ملعبه بجميع المسابقات.

في المقابل، يدخل ريال مدريد المواجهة تحت ضغط، بعد خسارته أمام مايوركا وتعادله مع جيرونا، ما وسّع الفارق مع برشلونة إلى 9 نقاط.

كما يعاني الفريق بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو، في ظل ضغوط على أربيلوا، خاصة بعد الخروج من كأس الملك.

ورغم ذلك، يعتمد ريال مدريد على تاريخه، إذ فاز بآخر 7 مواجهات في ربع النهائي أمام فرق ألمانية، كما تفوق في 9 مواجهات متتالية بنظام الذهاب والإياب أمامها.

ويملك الفريق سجلًا جيدًا في أليانز أرينا، دون خسارة في آخر 4 مباريات هناك.

كما لم يخسر في آخر 4 مواجهات بنظام الذهاب والإياب أمام بايرن، وكان آخرها في نصف نهائي موسم 2023-2024.

وسيفتقد بايرن خدمات لينارت كارل وسفين أولريش للإصابة، بينما يتوقع جاهزية هاري كين.

ويقدم كين موسمًا مميزًا، حيث سجل 11 هدفًا في البطولة، ويحتاج هدفًا واحدًا لتحقيق أفضل سجل له.

ومن المتوقع عودة سيرج نابري إلى التشكيل، إلى جانب لويس دياز ومايكل أوليسي، مع إمكانية مشاركة ألكسندر بافلوفيتش في الوسط.

كما ينتظر عودة جوناثان تاه ودايوت أوباميكانو ويوسيب ستانيسيتش، إلى جانب كونراد لايمر، أمام الحارس مانويل نوير.

في المقابل، يغيب عن ريال مدريد تيبو كورتوا للإصابة، إضافة إلى رودريجو، بينما يغيب أوريلين تشواميني للإيقاف.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفًا، رغم معاناته من إصابة في الوجه قد تهدد مشاركته.

وفي حال جاهزيته، سيقود الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور، مع منافسة بين أردا جولر وإبراهيم دياز.

كما قد يعتمد الفريق على إدواردو كامافينجا أو تياجو بيتارش بينار في الوسط، بجوار فيدي فالفيردي وجود بيلينجهام.

ومن المتوقع عودة ترينت ألكسندر أرنولد وأنطونيو روديجر ودين هويسن وألفارو كاريراس إلى التشكيل الأساسي.