يامال يستعد لرقم تاريخي جديد في ليلة حلم «الريمونتادا» أمام أتليتكو مدريد



تتجه الأنظار، إلى المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يجد الفريق الكتالوني نفسه أمام مهمة معقدة بعد خسارته ذهاباً 0 ـ 2.



وفي ظل التعويل على «ريمونتادا» تنقذ الفريق من الخروج الأوروبي، يبرز اسم نجم الفريق، لامين يامال، والذي يستعد لخوض مباراته رقم 150 بقميص برشلونة عندما يدخل أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، اليوم، وهو إنجاز تاريخي يجعله أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم مع «البلاوغرانا» بعمر 18 عاماً و272 يوماً فقط، متفوقاً بفارق كبير على الرقم السابق المسجل باسم بويان كركيتش الذي بلغ هذا الحاجز بعمر 20 عاماً و141 يوماً.



وبحسب «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، يضع هذا الإنجاز يامال في مصاف نخبة اللاعبين، ويتفوق فيه أيضاً على الأسطورة ليونيل ميسي، والذي وصل إلى 150 مباراة مع الفريق بعمر 21 عاماً و284 يوماً، وذلك في عام 2009، إضافة إلى أسماء خالدة مثل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، اللذين وصلا إلى هذا الرقم في أعمار أكبر بكثير.



أما فيما يتعلق باللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من المساهمات في الأهداف خلال أول 150 مباراة لهم مع برشلونة، يأتي يامال ضمن المشهد في القائمة التي يتصدرها الأوروغوياني لويس سواريز، الذي حقق 189 مساهمة في أول 150 مباراة له مع الفريق الكتالوني.



ويأتي نيمار في المركز الثاني برصيد 150 مساهمة، يليه مواطنه رونالدينيو برصيد 131 مساهمة، ويحتل الكاميروني صامويل إيتو المركز الرابع برصيد 128 مساهمة، بينما يأتي المهاجم الحالي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الخامس برصيد 123 مساهمة، فيما يحتل ميسي المركز الثامن بـ111 مساهمة في أول 150 مباراة له مع النادي.