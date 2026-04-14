أرسنال يقترب من إنجاز تاريخي في دوري الأبطال

يتطلع أرسنال للتأهل إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، للمرة الأولى في تاريخه، عندما يستضيف سبورتينج لشبونة على ملعب الإمارات مساء الأربعاء، في إياب دور الثمانية.

وكان فريق المدرب ميكيل أرتيتا قد حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي الأسبوع الماضي، رغم ظهور علامات الإرهاق والتراجع المحلي على الفريق اللندني.

ودخل أرسنال مباراة الذهاب مدركًا صعوبة المهمة، خاصة بعد تسجيله خمسة أهداف على نفس الملعب خلال مرحلة الدوري من موسم 2024-2025، لكنه كان سيقبل بالخروج دون تسجيل، نظرًا للصلابة الدفاعية الكبيرة التي قدمها الحارس دافيد رايا، الذي تصدى لمحاولات سبورتينج.

وفي اللحظات الأخيرة، نجح البديلان جابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز في صناعة هدف الفوز، ليمنحا الفريق أفضلية قبل مواجهة الإياب، حيث يقترب أرسنال من مواجهة الفائز بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في نصف النهائي.

ويكفي أرسنال التعادل لضمان التأهل، وهو إنجاز لم يسبق له تحقيقه، كما فاز الفريق في 17 من آخر 18 مواجهة أوروبية بنظام الذهاب والإياب بعد الفوز خارج أرضه، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة.

ويتمتع أرسنال بسجل قوي على أرضه أمام الفرق البرتغالية، حيث لم يخسر في آخر 8 مباريات أوروبية، محققًا 6 انتصارات وتعادلين، رغم تعرضه لهزيمة مفاجئة 1-2 أمام بورنموث في الدوري، ما أتاح لـ مانشستر سيتي تقليص الفارق إلى 6 نقاط مع مباراة مؤجلة.

وخسر أرسنال 3 مباريات من آخر 4، وهو نفس عدد خسائره في أول 49 مباراة هذا الموسم، ما أعاد الحديث عن تراجع الفريق في المراحل الحاسمة، رغم أن التأهل قد يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل سبورتينج المباراة بثقة بعد نتائجه المحلية، حيث حقق الفريق بقيادة المدرب روي بورجيس فوزه الثالث تواليًا في الدوري البرتغالي، وسجل دانييل براجانسا هدف الفوز أمام إستريلا أمادورا.

ولا يزال سبورتينج متأخرًا بـ5 نقاط خلف بورتو، مع مباراة أقل، لكنه يواجه ضغطًا بسبب مواجهة بنفيكا المرتقبة.

وتبدو المهمة صعبة تاريخيًا، إذ لم يسبق لسبورتينج قلب تأخره ذهابًا بهدف على أرضه، كما خسر 13 من آخر 14 مواجهة مماثلة، باستثناء مباراة بروندبي في الدوري الأوروبي موسم 2010-2011.

ومع ذلك، قد يجد سبورتينج فرصة أمام أرسنال الذي يعاني من الإرهاق، خاصة بعد الأداء القوي في الذهاب، الذي أجبر دفاع أرسنال وحارسه على بذل مجهود كبير.

ولا تزال ذكرى إقصاء أرسنال أمام سبورتينج في الدوري الأوروبي موسم 2022-2023 حاضرة، حين تأهل الفريق البرتغالي بركلات الترجيح، في مباراة شهدت حضور كيم كارداشيان.

ويعاني أرسنال من غيابات مؤثرة، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة مارتن أوديجارد وريكاردو كالافيوري وبوكايو ساكا ويوريين تيمبر، بينما يغيب ميكيل ميرينو للإصابة.

كما بدا مارتن زوبيميندي مرهقًا خلال مباراة بورنموث، ما قد يدفع أرتيتا للاعتماد على كريستيان نورجارد، مع تهديد الثنائي بالإيقاف.

ومن المتوقع عودة إيبيريتشي إيزي ولياندرو تروسارد للتشكيل الأساسي.

وفي المقابل، يستعيد سبورتينج خدمات مورتن هيولماند، بينما يغيب فوتيس إيوانيديس ولويس جييرمي للإصابة، كما تأكدت جاهزية لويس سواريز للمشاركة بعد جدل إداري حول بطاقة صفراء.