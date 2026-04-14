إنفانتينو ينعي لاعب بيريكوم تشيلسي بعد حادث مأساوي

أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن حزنه العميق لوفاة دومينيك فريمبونج، مهاجم بيريكوم تشيلسي، الذي لقي حتفه في هجوم مسلح استهدف حافلة الفريق.

وفقد اللاعب الشاب (20 عامًا) حياته عندما تعرض الفريق لكمين في أهيريسو أثناء عودته من مباراة في الدوري الغاني الممتاز، في حادثة هزت أوساط كرة القدم في البلاد.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكد إنفانتينو أنه «حزين للغاية» لهذا النبأ، واصفًا وفاة فريمبونج بالخسارة الفادحة للرياضة.

وجاء في البيان: «أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة دومينيك فريمبونج، لاعب نادي بيريكوم تشيلسي، إثر هجوم استهدف الفريق أثناء عودته من مباراة في الدوري الغاني الممتاز».

وقدم إنفانتينو تعازيه باسم فيفا وعائلة كرة القدم العالمية، معربًا عن دعمه للمتضررين، حيث قال: «بالنيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي وجميع العاملين في فيفا، نتقدم بأحر التعازي لعائلة اللاعب وأصدقائه وجميع العاملين في نادي بيريكوم تشيلسي وكل من عرفه».

وأثار الحادث حالة من الحزن في أوساط كرة القدم الغانية، مع تجدد المطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية للفرق خلال تنقلها لخوض مباريات الدوري المحلي.

وكان فريمبونج، الذي انضم إلى بيريكوم تشيلسي على سبيل الإعارة من نادي أدوانا في وقت سابق من العام، قد بدأ في تحقيق تقدم ملحوظ في مسيرته قبل وقوع الحادث.