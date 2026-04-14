مدرب ليدز: الشجاعة الهجومية صنعت الفارق أمام يونايتد

أعرب دانيال فاركي، مدرب ليدز يونايتد، عن سعادته البالغة بعد قيادة فريقه لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد منذ عام 1981، عقب الفوز على مانشستر يونايتد.

وتغلب ليدز يونايتد 2-1 على مضيفه مانشستر يونايتد، مساء أمس الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ32 للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، حيث يحتل توتنهام المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.

وتقدّم نوا أوكافور لليدز في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وباتت الأمور أكثر صعوبة لمانشستر يونايتد بعدما تعرّض لاعبه ليساندرو مارتينيز للطرد في الدقيقة 56، لكن كاسيميرو نجح في تسجيل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 69، دون أن يتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل.

وأكد فاركي عقب المباراة: «أنا فخور للغاية بالطبع. إنه شعور رائع، خاصة في ظل هذه الظروف، فترة حاسمة من الموسم، وضغط كبير لخوض المباراة الأخيرة من تلك المرحلة، بالإضافة إلى أننا لم نمر بفترة سهلة».

ويُعد هذا الفوز الأول لليدز في المسابقة منذ أكثر من شهرين، حيث يعود آخر انتصار له إلى السادس من فبراير الماضي، عندما تغلب 3-1 على نوتنجهام فورست، قبل أن يتعادل في 4 مباريات ويخسر مواجهتين.

وأوضح المدرب أن الفريق عانى من غيابات عدة، أبرزها أنتون ستاش، وجو رودون، ودانيال جيمس، إلى جانب معاناة بعض اللاعبين من ضغط المباريات والتدريبات، مثل جابي جودموندسون، وجاكا بيجول، ونوا أوكافور.

وأضاف: «أعتقد أن مفتاح الفوز اليوم كان الشجاعة والهجوم، لأنه إذا حاولنا الدفاع فقط، فلن تكون هناك فرصة للخروج بنقاط من ملعب أولد ترافورد».

وأشار: «كنا نريد السيطرة على أكبر قدر ممكن من فترات المباراة، حتى في الاستحواذ على الكرة، وأعتقد أننا كنا شجعانًا في الضغط. كان الشوط الأول ممتازًا».

وشدد: «كان بإمكاننا بسهولة التقدم بثلاثة أو أربعة أهداف، وبدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، لكننا لسنا الفريق المثالي بعد».

وأوضح: «نحن فريق صاعد حديثًا، ولسنا مثاليين، أحيانًا نكون في قمة مستوانا، وأحيانًا نرتكب أخطاء، خاصة أمام فريق من الطراز الرفيع يمتلك دكة بدلاء قوية».

واستدرك: «لكن لا شك في أننا استحققنا الفوز، ونستحق هذه الليلة الرائعة لكل من ينتمي إلى ليدز، كما أنها خطوة مهمة للأمام من حيث النقاط وتحقيق أهدافنا».

وكشف: «عملنا بجد للتخلص من فكرة أن ليدز ينهار في اللحظات الحاسمة، ويبدو أننا عندما نكون في أفضل حالاتنا، نقدم مستويات قوية تحت الضغط».

واختتم تصريحاته: «لم نحقق شيئًا بعد، لذلك نبتعد عن المبالغة في الثقة. نحن فخورون بالفوز ونستمد منه الثقة، لكننا لا ننسى من أين أتينا. في الدوري الإنجليزي، يمكن أن يتغير الزخم سريعًا، وعلينا الحفاظ على تركيزنا والاستمرار».