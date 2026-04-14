سلوت يستحضر روح الفوز على برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه بحاجة إلى تقديم أداء استثنائي إذا أراد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ليفربول فشل في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث خلال مباراة الذهاب في فرنسا، التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 2-0، يوم الأربعاء الماضي.

لكن الفريق يمتلك خبرة في التعامل مع مثل هذه التحديات، حيث سبق له أن قلب تأخره بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني إلى فوز تاريخي 4-0 في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وقال سلوت، في مؤتمر صحفي: «الأمر مختلف تمامًا، لكن النتيجة 2-0 فقط. لقد أظهرنا في العديد من مراحل هذا الموسم قدرتنا في المباريات الكبرى، ويمكننا تقديم أداء رائع».

وأضاف: «في 36 مباراة أقيمت على ملعبنا خلال العام الماضي ونصف العام الحالي، سجلنا هدفين أو أكثر في المباراة الواحدة».

وتابع: «لا نخوض كل تلك المباريات أمام باريس سان جيرمان، لكن المنافسين في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال أقوياء للغاية».

وأوضح: «هناك إيمان بقدرتنا على تقديم شيء مميز، لكن علينا أن نكون مميزين للغاية في هذه المباراة. نريد أداءً استثنائيًا، وهذا أمر طبيعي عندما تواجه بطل أوروبا».