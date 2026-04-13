الوحدة يسعى لتجاوز الاتحاد إلى ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة



يخوض الوحدة مواجهة مهمة وصعبة، عندما يلتقي الاتحاد السعودي، في العاشرة من مساء غد، الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل الوحدة إلى هذا الدور، بعد أن حل خامساً في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، بعدما قدم الفريق أداء مميزاً، وفاز في 4 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في مباراتين، بفارق نقطة عن الاتحاد، الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.



ويدخل الوحدة المباراة، سعياً إلى التأهل إلى ربع النهائي، وتكرار تفوقه على الاتحاد، بعدما فاز «العنابي» 2-1 في الجولة الأولى للبطولة على ملعبه بإستاد آل نهيان في أبو ظبي، علماً بأن الوحدة فرض تفوقه على الاتحاد في المواجهات الأخيرة التي جمعتهما، حيث لم يخسر في آخر 4 مواجهات أمام الاتحاد آسيوياً.



ويسعى الوحدة إلى الفوز لتعويض جماهيره تراجع الفريق محلياً، خاصة في دوري المحترفين، الذي تراجع فيه إلى المركز الخامس، بعدما ابتعد عن سباق اللقب، ولم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري، حيث تعادل في مباراتين، آخرها أمام كلباء، وخسر 3 مباريات.



ويعول الجهاز الفني للوحدة، بقيادة السلوفيني داركو ميلانيتش، على مجموعة كبيرة من عناصر الشباب، إضافة إلى خبرة عمر خريبين وتاديتش وكايو كانيدو وساشا ولوكاس بيمنتا.

ولا يختلف الحال في الاتحاد كثيراً عن الوحدة، إذ يعاني الفريق في الدوري المحلي، ولم يتمكن أيضاً من الفوز في آخر 5 مباريات إلا مرة وحيدة، وتعرض لخسارة قاسية في مباراته الأخيرة بالدوري 3-4 أمام نيوم.



وتعد مباراة الغد مختلفة عن اللقاء السابق بين الفريقين، إذ يدخلان اللقاء وسط تغييرات طالت الجهازين الفنيين، بعد أن رحل عن الوحدة مدربه السابق خوسيه مورايس، ورحل عن الاتحاد الفرنسي لوران بلان.



ويواجه الفائز من الوحدة والاتحاد، في الدور ربع النهائي، فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر مرحلة الدوري في منطقة الشرق، يوم 17 أبريل الجاري على نفس الملعب.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد قرر إقامة مباريات دور الستة عشر لمنطقة الغرب من مباراة واحدة، بدلاً من الذهاب والإياب، وتستمر البطولة بنفس النظام في جدة، حتى النهائي المقرر 25 أبريل الجاري.