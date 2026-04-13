ميلانيتش: لن نواجه الاتحاد بعقلية الانتظار فقط

أكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة أن فريقه يسعى إلى الفوز في مواجهة الاتحاد، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن اللعب أمام جماهير المنافس يمنح اللاعبين دفعة معنوية، وأن الوحدة يضم لاعبين من أصحاب الخبرة الذين اعتادوا مثل هذه المواجهات. ويلتقي الوحدة والاتحاد السعودي، غداً الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وقال ميلانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة: «سنواجه فريقاً قوياً يملك لاعبين مميزين وخبرة كبيرة، وهذا يعني أننا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل الفوز».

وأضاف: «لن نلعب المباراة بعقلية الانتظار أو الدفاع فقط، بل بهدف الفوز والتأهل، لدينا 90 دقيقة سنكون خلالها في كامل تركيزنا».



وفي ما يتعلق بأفضلية الأرض والجمهور، أقر ميلانيتش بأن اللعب أمام جماهير الفريق المنافس يمنحهم دفعة معنوية كبيرة، لكنه أشار إلى إمكانية استغلال هذه الأجواء بشكل إيجابي، موضحاً: «اللعب أمام جماهير كبيرة يمنح الفريق المستضيف طاقة إضافية، لكن يمكننا أيضاً استغلال هذه الأجواء لتقديم مباراة جيدة إذا لعبنا بالشكل الصحيح».



كما تحدث المدرب عن ضيق الوقت للتحضير، موضحاً أن الجهاز الفني عمل بأقصى طاقته لتجهيز الفريق، وقال: «لم يكن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد، لكن هذا أمر معتاد، واستثمرنا الوقت المتاح بنسبة 100%».



وعن تشابه وضع الفريقين في الفترة الأخيرة، ومعاناة الاتحاد مثلما يعاني الوحدة على مستوى الدوري المحلي، أوضح ميلانيتش: «نعلم أن المنافس يمر بصعوبات مؤخراً، لكن هذا الأمر لا يعنينا، وعلينا التركيز على أنفسنا وعدم منحهم الطاقة من خلال أسلوب لعبنا، ويجب أن نجعل المباراة صعبة عليهم». وسبق أن فاز الوحدة على الاتحاد في أبوظبي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالنسخة الحالية من البطولة، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز مستحق 2-1.