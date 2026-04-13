فان دايك: نحتاج ليلة استثنائية لإسقاط سان جيرمان

أقر الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، بحاجة فريقه إلى تقديم «شيء مميز للغاية» للحفاظ على آماله في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، حيث يستضيف ليفربول حامل اللقب غدًا الثلاثاء في إياب دور الثمانية، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد في باريس الأسبوع الماضي.

وأكد فان دايك أن التحسن أمر ضروري، داعيًا الجماهير إلى لعب دور المحرك في عملية العودة.

وقال المدافع الهولندي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية: «نحن بحاجة إلى حدوث شيء مميز للغاية، وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة. إذا لعبنا كما فعلنا في باريس، فلن تكون لدينا أي فرصة على أي حال، في رأيي».

وتابع: «من المحتمل أن تكون الجماهير هي العامل الأكثر أهمية، إلى جانب أدائنا. لقد كنت محظوظًا بتجربة تلك الليالي التي كان فيها الارتباط بين المشجعين والأداء لا يُصدق».

وأضاف: «هناك فرصة لوضع خطة لعب جيدة والقتال من أجلها لمدة 90 دقيقة أو أكثر. أنا أتطلع لذلك، فالتواجد في دور الثمانية يعد امتيازًا، ولا ينبغي أن نعتبره أمرًا مفروغًا منه. يجب أن نتذكر أننا ليفربول، وعلينا أن نجعلها ليلة لا تُنسى».

وعلّق فان دايك على زيادة أسعار التذاكر قائلاً: «أعتقد أن المشجعين هم قلب وروح النادي، وإذا قرروا الاحتجاج، فمن الواضح أن هذا حقهم».

واختتم تصريحاته بقوله: «أتمنى أن يتوصلوا إلى حل مع النادي، لكن هذه الأمور تفوقني بصفتي قائدًا للفريق. في رأيي، جماهيرنا هي النادي، وكانت كذلك دائمًا، قبل وجودي وبعد رحيلي. من المهم حل هذه الأمور، لأنها لا تفيد أحدًا».