سندرلاند يتحرك ضد إساءة عنصرية استهدفت بروبي

أدان نادي سندرلاند الإساءات العنصرية المزعومة عبر الإنترنت التي تعرض لها مهاجمه برايان بروبي، عقب الفوز 1-0 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وكان بروبي في قلب واقعة مهمة خلال المباراة، عندما اصطدم كريستيان روميرو، قائد توتنهام، بحارس مرماه أنتونين كينسكي تحت ضغط من مهاجم سندرلاند.

واضطر روميرو لمغادرة الملعب وهو يبكي، بينما أكمل كينسكي المباراة ورأسه مربوطة بضمادة كثيفة.

وقال سندرلاند، في بيان: «نقف بقوة إلى جانب برايان، ونقدم له دعمنا الكامل والثابت».

وأضاف النادي أن الإساءة لم تكن حالة فردية، مشيرًا إلى أن رومين ماندل ولوتسهاريل هيرترويدا تعرضا لحوادث مماثلة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتابع البيان: «أبلغ النادي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه الواقعة، ومنصات التواصل الاجتماعي المعنية والشرطة، ونتوقع اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عنها».

وصعد سندرلاند إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، وسيواجه أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، يوم الأحد المقبل.