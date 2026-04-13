مدافع منحوس يحول إنقاذ ركلة جزاء إلى هدف كوميدي (فيديو)

واجه مدافع سوء حظ غريب، عندما حاول إبعاد ركلة جزاء تصدى لها حارس مرماه، لكنه أعادها بطريقة غير متوقعة إلى شباك فريقه، مسجلًا هدفًا لصالح المنافس.

وخلال المباراة التي جمعت بين فريقي روبيو نو وأوليمبيا، مساء الأحد، في الدوري الباراغواياني، شهدت واقعة طريفة ونادرة كان بطلها المدافع فيرناندو مارتينيز، الذي تحول في لحظات من منقذ محتمل إلى صاحب هدف عكسي كوميدي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أوليمبيا، متصدر الدوري الباراغواياني، سددها المهاجم سيباستيان فيريرا بقوة، لكن الحارس فرانكو فراغيدا تألق وتصدى لها ببراعة، غير أن المشهد لم يكتمل، إذ اندفع المدافع فيرناندو مارتينيز سريعًا لإبعاد الكرة، لكنه سددها بشكل غير موفق، لترتطم برأس المهاجم بشكل مفاجئ وتسكن الشباك.

ووُصفت اللقطة بأنها واحدة من أغرب الأهداف في كرة القدم، إذ جمعت بين تألق الحارس وسوء حظ المدافع في ثوانٍ معدودة، لتتحول لحظة الإنقاذ إلى هدف غير متوقع خطف الأضواء وأثار دهشة الجماهير.

وانتهت المباراة بفوز أوليمبيا بهدفين دون رد، ليعزز صدارته لترتيب الدوري «أبيرتورا» بعد مرور 16 جولة، بفارق ست نقاط عن ملاحقه سيرو بورتينيو.