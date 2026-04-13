يونايتد على بعد 12 نقطة من تحقيق حلم الصعود

واصل يونايتد المتصدر عروضه القوية، محافظًا على فارق الست نقاط مع أقرب ملاحقيه «العربي»، وذلك مع ختام منافسات الأسبوع الـ23 من دوري الدرجة الأولى «دوري الهواة»، في جولة اتسمت بالإثارة وغزارة الأهداف، وشهدت ظاهرة لافتة بغياب التعادل لأول مرة هذا الموسم، بعد انتهاء جميع المباريات السبع بنتائج حاسمة.

وحقق يونايتد فوزًا مهمًا على الإمارات بنتيجة 2-1، فيما تفوق العربي على الفجيرة بهدف دون رد، كما حضرت نتيجة 3-0 في مواجهتين، بفوز دبا الحصن على غلف يونايتد، وحتا على مصفوت. وشهدت الجولة انتصارات عريضة بخماسية نظيفة، سجلها الاتفاق في شباك مجد، والحمرية أمام سيتي، بينما تغلب العروبة على الجزيرة الحمراء بهدفين دون مقابل.

وبلغ إجمالي الأهداف المسجلة في الجولة 22 هدفًا، فيما أشهر الحكام 21 بطاقة صفراء، وغابت البطاقات الحمراء تمامًا، في مؤشر على الانضباط النسبي داخل المستطيل الأخضر.

وعلى صعيد الترتيب، واصل يونايتد، بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، سلسلة نتائجه الإيجابية، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم لأكثر من 10 مباريات متتالية، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق حلم الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، في إنجاز تاريخي محتمل لأندية الشركات والمؤسسات، إذ تفصله 12 نقطة من أصل 21 نقطة متاحة، وقد تتقلص حسب نتائج المنافسين.

وفي سباق الوصافة، ارتقى العربي إلى المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بفضل هدف قائده المخضرم راشد عيسى، محققًا فوزه الثاني تواليًا، ومتفوقًا بفارق نقطة واحدة عن دبا الحصن وحتا والعروبة، التي تتساوى جميعها برصيد 40 نقطة في المراكز من الثالث إلى الخامس.

أما في قاع الترتيب، فاشتعل الصراع بعد أن غادر الاتفاق المركز الأخير لأول مرة هذا الموسم، عقب فوزه الكبير على مجد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما تراجع مجد إلى المركز الأخير بـ14 نقطة. ولا يزال شبح الهبوط يهدد الجزيرة الحمراء (17 نقطة) ومصفوت (18 نقطة)، في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة مع اقتراب نهاية الموسم.