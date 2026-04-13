أسطورة تشيلسي يدخل عالم الاستثمار الكروي بشراء كولشستر يونايتد

توصل أسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق، جون تيري، إلى اتفاق للاستحواذ على نادي كولشستر يونايتد، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ضمن صفقة تُقدّر بنحو 14 مليون جنيه إسترليني، وذلك بالشراكة مع مجموعة استثمارية.

ومن المتوقع أن يعلن القائد السابق لـ«البلوز» رسميًا عن الصفقة قريبًا، مع حصوله على دور مؤثر في الجوانب الفنية للنادي، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا من نجوم الرياضة والفن نحو الاستثمار في الأندية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل نجاحات لافتة لنجوم آخرين، أبرزهم الممثل الشهير رايان رينولدز، الذي شارك في ملكية نادي ريكسهام وقاده إلى الصعود ثلاث درجات متتالية، إلى جانب أسماء أخرى مثل سنوب دوغ، الذي استثمر في نادي سوانزي، والممثل ويل فيريل، المساهم بنسبة أقلية في نادي ليدز، كما حقق ديفيد بيكهام، نجم إنجلترا السابق، نجاحًا كبيرًا كمالك مشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت تقارير أن تيري متحمس للغاية لإتمام الصفقة، حيث سبق له زيارة مرافق التدريب والتفاعل مع اللاعبين، مؤكدًا إيمانه بإمكانات الفريق ورغبته في دعمه لتحقيق الصعود.

ويحتل كولشستر حاليًا موقعًا متوسطًا في جدول ترتيب الدرجة الثانية، ويُعوّل على أن تسهم خطوة ملكية تيري في تعزيز مكانته وشعبيته، كما يضفي وجود ابن شقيق تيري، فرانكي، ضمن صفوف الفريق، بعدًا شخصيًا على الصفقة.

يُذكر أن تيري يُعد أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية، وحقق مسيرة حافلة بالألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا عام 2012، ويعمل حاليًا في أكاديمية تشيلسي، إلى جانب حصوله على دبلوم إدارة الأندية من «فيفا».