مدرب صن داونز يحذر: المهمة لم تنتهِ أمام الترجي

أكد ميجيل كاردوسو، المدير الفني لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أن فريقه حقق انتصارًا في غاية الأهمية على ملعب الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، مساء الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المهمة لم تنتهِ بعد.

وجاء هدف الفوز عبر رأسية المهاجم الكولومبي برايان ليون في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة، لكن الفريق سيفتقد خدمات المدافع جرانت كيكانا في لقاء الإياب، السبت المقبل، بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 84.

وأوضح كاردوسو أن فريقه نجح في قراءة تقلبات المباراة أمام خصم قوي للغاية، مشيرًا إلى أن صن داونز سيطر على الكرة بشكل أفضل في الشوط الأول، وهو الأسلوب الذي يسعى لترسيخه، بينما تطلب الشوط الثاني إجراء بعض التعديلات التكتيكية للتعامل مع رد فعل الترجي المتوقع بعد استقبال الهدف.

وقال كاردوسو، في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن الهدف كان مواصلة البحث عن الوصول إلى منطقة جزاء الخصم حتى مع تقدم الفريق في النتيجة.

وعن طرد المدافع كيكانا، اعترف كاردوسو بأنه اضطر لتغيير نهجه التكتيكي في الدقائق الأخيرة لتأمين النتيجة وتجنب أي مفاجآت، مؤكدًا أن المباراة أصبحت أكثر تعقيدًا بعد النقص العددي.

واختتم المدرب تصريحاته بالتحذير من التراخي في مباراة الإياب على ملعب «لوفيتوس فيرسفيلد» في بريتوريا، مطالبًا لاعبيه بتركيز وانضباط تكتيكي أكبر، ومشددًا على أن الفريق سيلعب من أجل الفوز فقط، لأن اللعب بمنطق الحفاظ على النتيجة قد يؤدي إلى المعاناة، وهو ما لا يتناسب مع هوية صن داونز.