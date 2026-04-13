مدرب الترجي: سنعود من جنوب أفريقيا ببطاقة النهائي

أكد باتريس بوميل، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل بكثير من الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وشدد بوميل على أن الهدف الذي سجله أبو بكر دياكيتي وتم إلغاؤه كان شرعيًا تمامًا، ولو احتُسب لخرج الفريق منتصرًا بنتيجة كبيرة.

وأوضح بوميل، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن استراتيجيته الفنية اعتمدت بشكل أساسي على اللعب العمودي واستغلال المساحات خلف مدافعي صن داونز، وهي الطريقة التي سببت إزعاجًا كبيرًا للمنافس.

ودافع المدرب الفرنسي عن خياراته الفنية وتغييراته، مؤكدًا أن دخول دياكيتي وديارا كان يهدف لاستغلال مهاراتهما في الاختراق، رغم افتقاد الفريق للهدوء والتركيز في اللمسة الأخيرة.

وكشف بوميل عن تفصيل تكتيكي مهم كان سببًا في استقبال الهدف، حيث ذكر أنه حذر لاعبيه من الضغط العشوائي على حارس مرمى صن داونز، نظرًا لقدرته العالية على بناء اللعب، لكن اندفاع اللاعبين في لحظة حماس تسبب في ثغرة دفاعية كلفت الفريق الهدف الوحيد.

كما انتقد بوميل فكرة أنه مدرب «شوط ثانٍ» فقط، مؤكدًا أن الترجي قدم مباراة كاملة وسيطر على مجريات اللعب، لكن إيقاف المباراة لفترة طويلة بعد الهدف الملغي كسر نسق الفريق التصاعدي.

وفي ختام حديثه، أبدى بوميل ثقة مطلقة في قدرة لاعبي الترجي على حسم التأهل من قلب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أنه استمد هذه الثقة من العزيمة التي رآها في عيون لاعبيه عقب اللقاء، ومؤكدًا أن فريقه يمتلك الخبرة الكافية للتسجيل في الملاعب الصعبة والعودة ببطاقة العبور إلى النهائي القاري.