مقتل لاعب غاني في هجوم مسلح على حافلة فريقه

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم الاثنين، مقتل دومينيك فريمبونج، جناح فريق بيريكوم تشيلسي، في عملية سطو مسلح على حافلة فريقه أثناء العودة من مباراة في الدوري المحلي الممتاز ضد فريق سامارتيكس، أمس الأحد.

وأطلق اللصوص النار على الحافلة أثناء محاولتها الرجوع للخلف، ما أدى إلى إصابة فريمبونج (20 عامًا) في رأسه، قبل أن يتوفى لاحقًا في المستشفى، ليكون الضحية الوحيدة للحادث.

وقال الاتحاد، في بيان: «تلقى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة شديدة وحزن عميق النبأ المأساوي بوفاة دومينيك فريمبونج، لاعب بيريكوم تشيلسي».

وأضاف: «تسبب الحادث في صدمة داخل مجتمع كرة القدم بأسره. يقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم تعازيه القلبية لأسرة الفقيد وزملائه في الفريق والجهاز الفني والإدارة، وجميع أفراد نادي بيريكوم تشيلسي في هذه اللحظات العصيبة للغاية».



