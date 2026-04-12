العروبة والحمرية يحصدان العلامة الكاملة في دوري «الهواة»

شهد ختام منافسات الأسبوع الـ23 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» إثارة كبيرة ونتائج لافتة، كان أبرزها تألق فريقي العروبة والحمرية، اللذين نجحا في تحقيق انتصارات مهمة عززت من حظوظهما في جدول الترتيب، وأكدت جاهزيتهما في المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة.



ففي المباراة الأولى، واصل العروبة عروضه القوية وحقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه بعدما تغلب على مضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-0. وقدم العروبة أداء متوازناً على مدار شوطي اللقاء، حيث افتتح اللاعب غيمارتيش التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يؤكد محمد الحمادي تفوق فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحسم المواجهة لصالح فريقه عن جدارة.



وبهذا الانتصار رفع العروبة رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثالث، متساوياً مع كل من دبا الحصن وحتا، ما يزيد من حدة المنافسة على مراكز المقدمة. في المقابل، تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر، ليبقى ضمن دائرة الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.



في مواجهة أخرى، قدم الحمرية عرضاً هجومياً كاسحاً، بعدما أمطر شباك ضيفه سيتي بخمسة أهداف نظيفة، في واحدة من أكبر نتائج الجولة. وتناوب على تسجيل الأهداف كل من أديموندو أبوليناريو الذي أحرز هدفين، إضافة إلى دياغو سيلفا وتافادزوا وعبدالعزيز سالم، وسط سيطرة واضحة من أصحاب الأرض على مجريات اللقاء.



ورفع الحمرية بهذا الفوز رصيده إلى 23 نقطة، ليقترب خطوة مهمة نحو تأمين بقائه في دوري الدرجة الأولى، بينما ظل فريق سيتي في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ليبقى موقفه معقداً نسبياً في جدول الترتيب.



وكانت مواجهات اليوم الأول من الجولة ذاتها قد أسفرت عن عدة نتائج مهمة، حيث فاز يونايتد على الإمارات بنتيجة 2-1، وتغلب العربي على الفجيرة بهدف دون رد، كما حقق دبا الحصن فوزاً مريحاً على غلف يونايتد بثلاثية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها فاز حتا على مصفوت، فيما حقق الاتفاق فوزاً عريضاً على مجد بخمسة أهداف دون مقابل.