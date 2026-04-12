في حال فشل آرسنال في تحقيق أي بطولة.. إدارة النادي تجهّز بديل الإسباني أرتيتا

أعادت الهزيمة المفاجئة التي تلقاها فريق آرسنال أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، الجدل حول مستقبل مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، في ظل تزايد الشكوك بشأن قدرة الفريق على الحفاظ على مستواه خلال الجولات الحاسمة من الموسم.



الخسارة بنتيجة 2-1 لم تكن مجرد تعثر عابر، بل أعادت التساؤلات حول قدرة الفريق على حسم البطولات، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الإدارة في السنوات الأخيرة دون ترجمتها إلى ألقاب كبرى.



وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، لا تزال أمام آرسنال فرصة لإنقاذ موسمه، سواء في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز أو في دوري أبطال أوروبا، خصوصاً بعد تحقيقه فوزاً مهماً خارج أرضه على سبورتينغ لشبونة في ذهاب ربع النهائي.



ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن استمرار أرتيتا أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بالتتويج بأحد اللقبين، في ظل تراجع الثقة به تدريجياً داخل أروقة النادي اللندني.

وفي حال فشل الفريق في تحقيق أي بطولة، كشفت التقارير عن وجود «بديل جاهز» على طاولة الإدارة، يتمثل في الإسباني سيسك فابريغاس، الذي يقدّم مستويات مميزة في تجربته التدريبية الحالية.



ويقود فابريغاس فريق كومو بأسلوب هجومي جذاب، وضعه ضمن دائرة المنافسة على المراكز الأوروبية، وهو ما لفت أنظار مسؤولي آرسنال الباحثين عن مشروع فني جديد حال اتخاذ قرار بالتغيير.



كما يمتلك النجم الإسباني السابق ميزة إضافية تتمثل في معرفته العميقة بالنادي، بعد أن دافع عن ألوانه لثمانية مواسم كلاعب، ما قد يسهل انتقاله إلى مقعد المدير الفني في حال الإطاحة بأرتيتا بنهاية الموسم.



يُذكر أن خسارة بورنموث جمدت رصيد آرسنال عند 70 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 32 مباراة، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع.

ومنحت النتيجة دفعة قوية إلى مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، لإحياء الصراع على اللقب وتقليص الفارق مع المتصدر، ما ينذر بنهاية موسم مشتعلة في الأسابيع المقبلة.