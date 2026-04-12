هوفارت: لا أستطيع تغيير كل شيء في 3 أيام فقط

أعرب الكرواتي ألين هوفارت المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة عن فخره بأداء لاعبيه على الرغم من الخسارة أمام النصر، مؤكداً أن فريقه قدم أداء جيداً خاصة من الناحية التكتيكية، لكنه استقبل هدفاً في لحظة من غياب التركيز.



وخسر الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد من النصر بهدف سجله دومبيا في الدقيقة 77، في ختام الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين. وأدت الخسارة إلى تراجع الظفرة إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بعد تعادل البطائح مع خورفكان، وبفارق نقطة واحدة عن دبا صاحب المركز الأخير، ما وضع الفريق في موقف صعب للغاية في صراعه للهروب من شبح الهبوط.



وقال هوفارت بعد مباراته الأولى مع الفريق عقب توليه المهمة خلفاً للمونتنيغري زيلكو بيتروفيتش الذي أقيل من منصبه قبل الجولة: «أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد على مستوى الأداء، وفخور بما قدمه اللاعبون، حيث لعبنا مباراة جيدة من الناحية التكتيكية، ودافعنا بشكل جيد، لكننا استقبلنا هدفاً من محاولة واحدة للمنافس». وأضاف: «بالطبع لا أستطيع تغيير كل شيء خلال 3 أيام فقط منذ أن عدت لقيادة الفريق، لكننا نتمسك بآمالنا، وسنبذل قصارى جهدنا في المباريات المتبقية من أجل البقاء».



من جانبه، أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرب النصر أن فريقه حقق الأهم من المباراة بالخروج بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن الظفرة دافع بشكل منظم وأغلق المساحات أمام لاعبيه، ما أدى إلى غياب الفرص. وقال: «لم نستطع صناعة العديد من الفرص في الشوط الأول، لكننا نجحنا في الشوط الثاني في وضع المنافس تحت الضغط، بعدما كثفنا الهجوم، إلى أن نجحنا في تسجيل هدف الفوز وهو ما كنا نسعى إليه».

وأسهم الفوز في عودة النصر إلى سكة الانتصارات، ووصول الفريق إلى النقطة 31، في المركز السادس، ما أمن بقاء الفريق رسمياً في دوري المحترفين، بغض النظر عن نتائج الجولات الأربع الأخيرة.