واحدة من الحالات النادرة في كرة القدم.. شرط غريب يحسم مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة



يبدو أن تجديد عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، سيصبح واحدة من الحالات النادرة والغريبة في كرة القدم.



ففي الوقت الذي يترقب فيه برشلونة رد مهاجمه البولندي على العرض الذي تقدم به لتمديد عقده لموسم واحد فقط، جاءت الأنباء من معسكر المهاجم المخضرم، تحمل شرطاً غريباً جداً، اعتبره المقربون من ليفاندوفسكي شرطاً لا يمكن التنازل عنه.



وكشف المقربون من اللاعب المعروف بشخصيته التنافسية، أنه مستعد لتمديد عقده مع برشلونة، رغم مقترح تقليص الراتب، بشرط أن يلعب دوراً ثانوياً داخل تشكيلة الفريق الكتالوني، حيث اشترط أن أن يتعاقد النادي مع مهاجم من الطراز الرفيع ليكون أساسياً، وهو ما يفسر حاجة النجم البولندي للتعرف إلى المشروع الرياضي الذي يخطط له البارسا بشأن المستقبل، ولا يتوقف الأمر فقط على البنود المالية.



ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قدم برشلونة عرضه الرسمي لنجمه البولندي بشأن تجديد عقده، وحسم مستقبله مع النادي الكتالوني، وينتهي عقد اللاعب مع برشلونة في الصيف المقبل، ويستطيع المهاجم البولندي التوقيع الآن مجاناً مع أي نادٍ.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن العرض الرسمي لبرشلونة يتضمن التجديد لعام واحد فقط، مع تخفيض ملحوظ في الراتب الذي يتقاضاه اللاعب البولندي حالياً، خاصة أنه سيتم عامه الـ 38 في أغسطس المقبل.



ورد المهاجم البولندي على برشلونة بأنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في نهاية الشهر الحالي، وأشارت إلى أن بيني زهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، سيكون في برشلونة خلال الأسبوع الحالي للاجتماع مع ممثلي النادي، والتعرف إلى تفاصيل العرض المقترح.



وتأتي هذه الخطوة، في ظل ضغوط تمارسها عدة أندية أخرى في الأسابيع الأخيرة لمحاولة إقناع المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً بالانضمام إليها.



وسيبدأ ليفاندوفسكي حالياً في تقييم كافة العروض المتاحة أمامه رفقة عائلته، حيث يمتلك عروضاً من ميلان، الذي كثف الضغط لحسم الصفقة في الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى يوفنتوس وشيكاغو فاير الأمريكي.



ورغم أن أولوية النجم البولندي هي البقاء في برشلونة، نظراً للحياة المستقرة والسعيدة التي يعيشها مع زوجته وابنتيه في المدينة، إلا أن هذا القرار قد يجعله يتنازل عن عروض مادية أعلى.