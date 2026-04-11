رومينيغه: ريال مدريد يعرف كيف «يسبب المتاعب» في ميونيخ



حذر كارل هاينزه رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الفريق من الإفراط في الاحتفال بعد الفوز 2 / 1 على ريال مدريد، مؤكداً أنه لم يتم بعد اجتياز من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وأن التأهل لدور الأربعة لا يزال يجب حسمه في ميونيخ.



وقال رومينيغه لموقع شبكة «دي أيه زد إن» قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل: «يجب ألا نرتكب خطأ الانسياق وراء المبالغة في الفرحة في هذه اللحظة. أشعر بوجود بعض الضجة والإفراط في الحماس حالياً، وبصراحة، لا يعجبني ذلك».



وأضاف: «ريال مدريد تسبب لنا بما فيه الكفاية من المتاعب هنا في ميونيخ بالفعل. أود أن أذكّر الجميع بذلك».



واستعاد رومينيغه ذكريات قبل نهائي 2014 عندما خسر بايرن بصعوبة بهدف نظيف في مدريد، وخسر برباعية نظيفة في ميونيخ.



وفاز ريال مدريد في آخر أربع مواجهات إقصائية أمام بايرن ميونيخ في البطولة القارية الأهم، وكان آخر تأهل لبايرن على حساب ريال في قبل نهائي عام 2012، وهو أيضاً آخر انتصار حققه بايرن على أرضه أمام النادي الإسباني.



وقال رومينيغه: «نحتاج إلى تقديم أداء آخر من الطراز الرفيع يوم الأربعاء المقبل. يجب أن نكون في قمة التركيز، وأن نلعب بذكاء كبير جداً، وأن نحاول تكرار ما قدمناه يوم الثلاثاء الماضي»، ولكن رومينيغه قال أيضاً، إن بايرن، الذي فاز لأول مرة في آخر 25 عاماً في مدريد يوم الثلاثاء، لديه الإمكانات للذهاب للنهائي.



وقال: «الأجواء في النادي تذكرني بعام 2020، عندما فزنا بدوري الأبطال».



ومع ذلك أكد أن «الأمر لن يصبح أسهل بأي حال» في حال التأهل إلى قبل النهائي، حيث قد يواجه بايرن ميونيخ حامل اللقب باريس سان جيرمان أو بطل إنجلترا ليفربول.



وقال: «يجب توضيح شيء واحد: الفوز بدوري أبطال أوروبا بشكله الحالي، ومع هذا العمق من الفرق القوية والمنافسة عالية المستوى، أصبح أمراً يزداد صعوبة يوماً بعد يوم».



وانضم رومينيغه للإشادة بحارس المرمى مانويل نوير (40 عاماً)، والذي قام بتصديات عدة حاسمة في مدريد، واصفاً إياه بأنه «عملاق».



وقال: «بالنسبة لي مانويل نوير هو أهم صفقة في آخر 15 لـ20 عاماً»، مشدداً على أنه لم يكن من الصدفة «أننا فزنا بكل شيء في كرة القدم مع مانويل نوير خلال هذه السنوات الـ15».