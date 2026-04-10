الكاف يرفض شكوى الهلال السوداني بشأن مواجهة نهضة بركان



قال الهلال السوداني الجمعة إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أبلغه ‌برفض ​شكواه ضد مشاركة حمزة الموساوي ضمن صفوف نهضة بركان المغربي في مواجهة الفريقين في دور الثمانية من دوري الأبطال.



وقال الهلال في بيان نشره الجمعة عبر صفحته على فيسبوك «رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد ⁠الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال، والتي تتعلق بمباراته أمام نهضة بركان، وذلك عبر خطاب رسمي تسلمه النادي... ويعلن الهلال عن استمراره في قضيته العادلة، وتصعيد الشكوى للجنة الاستئنافات».



وكان الهلال أعلن الخميس أنه تقدم بطلب عاجل للجنة الاستئنافات في الكاف بتأجيل مباراة نهضة بركان والجيش الملكي المغربيين بقبل نهائي دوري الأبطال في الرباط السبت، موضحاً أن ذلك يأتي «نظراً للأضرار الكبيرة التي ستلحق بالنادي حال إقامة المباراة في موعدها ​حتى إذا صدر قرار الشكوى ​التي تقدم بها لاحقاً وجاءت ⁠في صالحه».



وتقدم الهلال بشكوى الشهر الماضي تتعلق بعدم أهلية وأحقية الموساوي لاعب بركان في المشاركة عقب ثبوت ​نتيجة ⁠تحاليل عينته ⁠في اختبار منشطات.



وجرى إيقاف الموساوي لمدة 30 يوماً عن المشاركة في المباريات بعدما أثبت الاختبار تناوله لمادة منشطة مدرجة ⁠ضمن قائمة المواد المحظورة الخاصة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، لكن تم رفع الإيقاف قبل مواجهة الهلال ما أتاح له المشاركة في مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.



وانتهت المواجهة بفوز نهضة بركان 2 ــ 1 في مجموع المباراتين، وجاء في شكوى الهلال عدم قانونية مشاركة الموساوي في دور ​الثمانية، إذ إن اللاعب «شارك في مباراة 14 مارس 2026 (ذهاب دور الثمانية) وكان له تأثير مباشر على النتيجة... قبل أن يشارك في مباراة الإياب يوم 22 مارس».