مهمة مزدوجة لأطول نفق لاعبين في العالم (فيديو)



ربما لا يحتاج لاعبو بولونيا الإيطالي لكثير من عمليات الإحماء قبل المباريات، كما يمتلك لاعبو الفريق وقتاً طويلاً للتفكير في المباراة التي سيلعبونها على أرضه، ربما كانت هذه الفكرة من تصميم النفق المؤدي إلى ملعب بولونيا الذي يتسع إلى 38 ألف متفرج.



فقد انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لنفق اللاعبين في استاد ريناتو دالارا كشف عن أطول نفق يوصل بين مدخل الاستاد والملعب.



النفق الذي قدر طوله بنحو 2 كليومتر يبدأ من مدخل الاستاد ويقود إلى باب في درجة منخفضة عن المدخل ويستمر في خطوط مستقيمة وأخرى متعرجة إلى أن يصل إلى أرضية الملعب.



استغرق عرض الفيديو الذي يكشف عن طول النفق نحو 20 ثانية على الرغم من أن الفيديو تم تسريعه بسرعة مضاعفة 5 مرات.