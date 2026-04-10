هوغو بروس يطرق أبواب المجد في مونديال 2026



يبدو أن المدرب البلجيكي، هوغو بروس، على أعتاب دخول تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، مع اقتراب انطلاق نسخة 2026 التي تنطلق الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مدرب جنوب أفريقيا الذي يحتفل اليوم، العاشر من أبريل، بعيد ميلاده الـ 74، وقاد «البافانا بافانا» إلى التأهل للمونديال المقبل، مرشح ليصبح أكبر مدرب يقود منتخباً في تاريخ البطولة، متجاوزاً الرقم القياسي الذي يحمله الألماني أوتو ريهاغل منذ مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.



وكان ريهاغل قد سجل اسمه أكبر مدرب في تاريخ النهائيات بعمر 71 عاماً و317 يوماً، عندما قاد منتخب اليونان قبل 16 عاماً، في مواجهة الأرجنتين بقيادة الراحل دييغو مارادونا، في آخر مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2010، إذ منذ ذلك الحين، ظل هذا الرقم صامداً رغم اقتراب عدة مدربين مخضرمين منه، مثل الأوروغوياني أوسكار تاباريز، والهولندي لويس فان غال.



ويعد تاباريز أكبر مدرب في الأدوار الإقصائية بالمونديال بعمر 71 عاماً و125 يوماً عندما قاد منتخب أوروغواي لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، بينما كان لويس فان غال أصغر منه بيومين فقط عندما قاد منتخب هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي نسخة 2022 في قطر.



ويأتي الإيطالي تشيزاري مالديني في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر المدربين عمراً في كأس العالم بـ 70 عاماً و130 يوماً، يليه البرتغالي كارلوس كيروش.



وتعكس هذه الأرقام حضور الخبرة الطويلة في أعلى مستويات كرة القدم، حيث أثبتت التجارب أن عامل السن لا يقف عائقاً أمام النجاح، بل قد يكون عنصراً حاسماً في إدارة المباريات الكبرى.



أكبر المدربين عمراً في تاريخ نهائيات كأس العالم



1- أوتو ريهاغل 72 عاماً و317 يوماً

2- أوسكار تاباريز 71 عاماً و125 يوماً

3- لويس فان غال 71 عاماً و123 يوماً

4- تشيزاري مالديني 70 عاماً و130 يوماً

5- كارلوس كيروش 69 عاماً و273 يوماً

6- خوسيه بيكرمان 68 عاماً و303 أيام

7- أوتو فيستر 68 عاماً و211 يوماً

8- فيرناندو سانتوس 68 عاماً و61 يوماً

9- فابيو كابيللو 68 عاماً و8 أيام

10- لويس أراغونيس 67 عاماً و334 يوماً

11- غوي ثيس 67 عاماً و202 يوم

12- كارلوس البرتو بيريرا 67 عاماً و115 يوماً

13- ماريو زاغالو 66 عاماً و337 يوماً

14- روي هودجسون 66 عاماً و319 يوماً

15- كاريل بروكنر 66 عاماً و221 يوماً