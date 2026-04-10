سلوت: أحظى بدعم كامل من إدارة ليفربول رغم تراجع النتائج

قال أرني سلوت، مدرب ليفربول، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، اليوم الجمعة، إنه يشعر «بالدعم الكامل» من النادي والجماهير، رغم تراجع مستوى ونتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتخطيط المشجعين لتنظيم احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.

وخسر فريق المدرب الهولندي آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات، بعدما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، كما خسر 2-0 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، وهو آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، مع مطاردة من تشيلسي الذي يتأخر عنه بفارق نقطة واحدة، ما يمنح مواجهة فولهام على ملعب أنفيلد، غدًا السبت، أهمية إضافية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بدعم من إدارة ليفربول، أكد سلوت للصحفيين أن المدير الرياضي للنادي ريتشارد هيوز والمدير التنفيذي مايكل إدواردز يقفان إلى جانبه.

وقال سلوت: «أكرر حديثي كثيرًا، لكنني أشعر بدعم كبير، ليس فقط من الملاك، بل من ريتشارد (هيوز) ومايكل (إدواردز) أيضًا، وربما يبدو هذا غريبًا، لكنني أشعر أيضًا بدعم من الجماهير».

وأضاف: «عندما خرج اللاعبون للإحماء في باريس، وبعد الخسارة 4-0 (أمام مانشستر سيتي)، بدأ المشجعون على الفور في الغناء: نحن نحب ليفربول».

وتابع: «أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا كنا أقل مستوى من منافسينا طوال 90 دقيقة، ومع ذلك ظلوا يغنون ويصفقون لنا. لقد قلتها مرارًا، النادي يدرك المرحلة التي نمر بها، وفي الوقت نفسه أشعر بدعم كامل».