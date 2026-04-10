كومباني يطالب لاعبي البايرن بهدية من نوع خاص في عيد ميلاده

تجاهل فينسن كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، الأسئلة المتعلقة باحتفاله بعيد ميلاده الـ40، مؤكدًا أنه يركز على قيادة فريقه خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، قبل استضافة ريال مدريد في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويتصدر بايرن، الذي سيحل ضيفًا على سانت باولي المهدد بالهبوط غدًا السبت، ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، مع تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم، كما يتقدم 2-1 على ريال مدريد بعد مباراة الذهاب، التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء.

وقال كومباني، الذي أتم عامه الأربعين اليوم، في مؤتمر صحفي، عندما سُئل عن الاحتفال بعيد ميلاده: «الإجابة المختصرة هي لا».

وأضاف: «لا يسعنا سوى أن نتمنى الحصول على النقاط الثلاث (ضد سانت باولي). لطالما احتفلت بأعياد ميلادي خلال مراحل نصف النهائي وربع النهائي، لذا فإن تحقيق الفوز في هذه اللحظات يعد مكافأة إضافية».

وتابع: «أحاول الابتعاد عن كل ما يتعلق بعيد ميلادي. نركز على الأولويات. في هذه اللحظة، هناك ما يكفي من المشاعر في الأيام القادمة. ربما أحتسي بعض النبيذ الأحمر الليلة، لكن الأهم هو الاستعداد للمباراة».

ولا يزال بايرن ميونيخ ينافس على 3 ألقاب هذا الموسم، حيث من المقرر أن يواجه باير ليفركوزن في قبل نهائي كأس ألمانيا يوم 22 أبريل / نيسان الجاري.

ويمكن للفريق تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري، بعدما سجل 100 هدف حتى الآن، بفارق هدف واحد عن معادلة الرقم القياسي التاريخي.

وألمح المدرب البلجيكي إلى إمكانية إجراء تغييرات على تشكيلته أمام سانت باولي.

وقال: «أريد فريقًا قادرًا على تقديم نفس الحدة والتركيز كما حدث في مدريد. عادة لا يمثل هذا مشكلة بالنسبة لنا، لكن في الوقت الحالي لن أنظر فقط إلى الجودة، بل أيضًا إلى مدى جاهزية كل لاعب بدنيًا».

وأضاف: «مهما كانت التغييرات التي سنجريها، إن أجرينا أي تغييرات، فإننا لا نريد أن نفقد ما لدينا».

وبشأن مباراة الإياب أمام ريال مدريد يوم الأربعاء، أكد كومباني أن الفوز هو الخيار الوحيد.

واختتم: «فزنا في سانتياغو برنابيو، ونريد الفوز على أرضنا الأسبوع المقبل. أفكاري بشأن هذا الأمر بسيطة للغاية».