بايرن يتجه إلى آسيا استعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى آسيا للمرة الخامسة في إطار استعداداته للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض بايرن، متصدر ترتيب بوندسليغا حاليًا والمتوج باللقب في الموسم الماضي، مباريات في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ خلال شهر أغسطس / آب المقبل.

ويبدأ بايرن رحلته إلى جزيرة جيجو الكورية الجنوبية لمواجهة فريق جيجو إس كيه المحلي في الرابع من أغسطس / آب المقبل، ثم ينتقل إلى هونغ كونغ لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي بعدها بثلاثة أيام.

وقال روفين كاسبر، مدير التسويق في النادي البافاري: «التوسع الدولي ضروري لتطوير كرة القدم الألمانية ككل، وقد كان بايرن ميونخ رائدًا في هذا المجال لسنوات».

وأضاف: «نحن في ميونخ، ونضع في اعتبارنا جماهيرنا وشركاءنا حول العالم. يتابع بايرن ميونخ نحو مليار شخص، نصفهم تقريبًا من آسيا. نتطلع بشوق كبير لهذه الرحلة».

وسبق لبايرن أن لعب في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ، حيث تمثل آسيا وجهته الخامسة ضمن النسخة العاشرة من جولته الصيفية برعاية شركة «أودي» للسيارات، فيما كانت الرحلات الخمس الأخرى إلى الولايات المتحدة.

يُذكر أن بايرن يمتلك ثلاثة مكاتب في آسيا، في مدينة شنغهاي الصينية، إضافة إلى سيول وبانكوك، عاصمتي كوريا الجنوبية وتايلاند على الترتيب.