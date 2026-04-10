إنفانتينو يتلقى دعمًا قاريًا مبكرًا لولاية رابعة في «فيفا»

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول»، أمس الخميس، إنه سيدعم جياني إنفانتينو إذا قرر الترشح لإعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لولاية رابعة.

وفي حين لم يؤكد إنفانتينو (56 عامًا) بعد ما إذا كان سيترشح لرئاسة «فيفا» خلال الفترة من 2027 إلى 2031، قال المجلس التنفيذي للكونميبول في بيان إنه «عبر بالإجماع عن دعمه» لاستمرار رئيس فيفا في منصبه، قبل ترشحه المحتمل.

وقال أليخاندرو دومينجيز، رئيس الكونميبول: «أشكر الرئيس جياني إنفانتينو على التزامه المستمر بتطوير كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وعلى القيادة التي يمارسها على المستوى العالمي».

وأضاف: «نقدر بشدة قربك من منطقتنا، ورؤيتك لمواصلة تنمية هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم».

ويعد الكونميبول أول اتحاد قاري يعبر عن دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو.

وتولى السويسري منصبه في عام 2016 خلفًا لسيب بلاتر، وأعيد انتخابه بالتزكية في عام 2019، ومرة أخرى في عام 2023.

وسعى إنفانتينو إلى توسيع نطاق مسابقات فيفا خلال فترة ولايته، حيث ستصبح كأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية أول نسخة يشارك فيها 48 منتخبًا، فيما توسعت كأس العالم للسيدات في عام 2023 لتضم 32 فريقًا.

كما تعرضت فترة ولاية إنفانتينو لبعض الانتقادات بشأن قضايا مثل الحوكمة وازدحام جدول البطولات.