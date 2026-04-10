الأهلي يتمسك بالأمل.. مواجهات قوية في مجموعة التتويج بالدوري المصري

يسعى فريق الأهلي، حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للحفاظ على الأمل الضئيل للمنافسة على البطولة، حين يواجه ضيفه سموحة في الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج للمسابقة، التي تشهد راحة للزمالك (المتصدر).

وتقام البطولة هذا الموسم بشكل استثنائي بمشاركة 21 فريقًا، حيث يلعب أصحاب المراكز السبعة الأولى دورة من دور واحد لتحديد بطل المسابقة والفرق التي ستشارك في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، بينما يتبارى أصحاب المراكز الأخرى لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وجنبت القرعة الزمالك من خوض منافسات الجولة الثانية، فيما يشهد غدًا السبت ثلاث مباريات، حيث يلتقي بيراميدز مع المصري البورسعيدي، والأهلي مع سموحة، وإنبي مع سيراميكا كليوباترا.

ويدخل الأهلي هذه المواجهة باحثًا عن الحفاظ على فرص المنافسة على اللقب، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، بعد تعادله 1 / 1 مع مضيفه سيراميكا كليوباترا في الجولة الافتتاحية، ليصل رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ43 نقطة، والذي يتأخر بمباراة، فيما يتصدر الزمالك الترتيب بـ46 نقطة.

ولم تتوقف معاناة الأهلي عند هذا الحد، إذ يفقد حارسه وقائد الفريق محمد الشناوي بسبب الإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، بقرار من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب محاولته التعدي على حكم المباراة الماضية لعدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، يراها مسؤولو القلعة الحمراء صحيحة. كما يغيب مدير الكرة وليد صلاح الدين بسبب الإيقاف لمباراة واحدة.

وعانى الأهلي في الأيام الماضية من جدال مع اتحاد الكرة المصري، بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل في مباراة سيراميكا كليوباترا، حيث تقدم بشكاوى ضد الحكم الذي أدار اللقاء، واحتجاج رسمي لاتحاد الكرة.

وحاول سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة، عزل لاعبيه عن تلك الأحداث، وعقد جلسة معهم طالبهم خلالها بتحقيق الفوز على سموحة، مشددًا على أن البطولة لا تزال في الملعب.

من جانبه، يدخل سموحة مواجهة الغد بحالة معنوية جيدة ودون ضغوط، خاصة أنه لا ينافس على اللقب، فيما جددت إدارة النادي عقد أحمد عبدالعزيز، المدير الفني، لمدة موسم، مكافأة له على قيادته الفريق للتواجد في مجموعة التتويج.

وفي الجولة ذاتها، يستهل فريق بيراميدز مشواره في مجموعة التتويج بمواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي، سعيًا لتحقيق الفوز بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية أمام الجيش الملكي المغربي.

ولن تكون مهمة بيراميدز سهلة، خاصة أنه سيواجه فريقًا يسعى لاستعادة توازنه، بعدما أقال المصري مدربه التونسي نبيل الكوكي عقب الخسارة 1 / 4 أمام الزمالك، وتعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا، ما يمنحه دوافع إضافية للظهور بشكل قوي.

من ناحيته، يتطلع سيراميكا كليوباترا، صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة، لاستغلال دفعة التعادل أمام الأهلي، من أجل تحقيق الفوز على إنبي، صاحب المركز الخامس بـ33 نقطة، والإبقاء على آماله في المنافسة على المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.