قدوس يواجه شبح الغياب الطويل مع توتنهام

تعرض الغاني محمد قدوس، جناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لإصابة جديدة قد تغيبه حتى نهاية الموسم.

يغيب قدوس عن الملاعب منذ 4 يناير/كانون الثاني بسبب إصابة في عضلة الفخذ، وكان من المقرر أن يعود إلى التدريبات خلال فترة التوقف الدولي في مارس/آذار.

تلقى مدرب توتنهام الجديد، الإيطالي روبرتو دي زيربي، ضربة مبكرة، بعدما أصبحت مشاركة قدوس في المباريات السبع الأخيرة من الموسم محل شك، إثر تعرضه لإصابة قد تستدعي تدخلاً جراحيًا.

قال توتنهام في بيان رسمي: «نؤكد تعرض محمد قدوس لإصابة خلال عودته من الإصابة».

أضاف البيان: «تعرض المهاجم الغاني الدولي لإصابة قوية في عضلة الفخذ خلال مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام سندرلاند في يناير/كانون الثاني».

تابع: «عاد اللاعب إلى تدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي، لكنه سيحتاج الآن إلى مزيد من الفحوصات المتخصصة، وقد يتطلب الأمر جراحة. سنوافيكم بأي مستجدات في الوقت المناسب».

خاض قدوس 26 مباراة مع توتنهام منذ انتقاله مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (73.8 مليون دولار) في يوليو/تموز، وشارك أساسيًا في تسع مباريات متتالية قبل تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الرباعية أمام سندرلاند.