محرز يخطط لخطوة أوروبية جديدة

يستعد الجناح الجزائري الدولي رياض محرز للعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا، حيث يجري نادي فنربخشة التركي مفاوضات متقدمة لضمه في الموسم المقبل، وفقًا لتقرير إعلامي.

ذكرت شبكة «أيه سبور» التركية أن المفاوضات جارية بين محرز وفنربخشة، حيث يجري اللاعب محادثات مباشرة لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى الدوري التركي في الموسم المقبل.

أضافت الشبكة أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد حسم مصير لاعب الأهلي السعودي، مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

يعد محرز (35 عامًا) أحد العناصر الأساسية في صفوف أهلي جدة، حيث يعتمد عليه المدرب الألماني ماتياس يايسله بانتظام في المباريات المحلية والقارية.

بحسب صحيفة «صباح» التركية، يرى فنربخشة أن محرز الخيار الأمثل لتعزيز مركز الجناح، بعد أن خلص إلى أن الرباعي كرم أكتوركوغلو، ونيني، وأنتوني موسابا، وأوجوز أيدين لا يلبي طموحات النادي على المدى البعيد.

يرتبط محرز بعقد مع الأهلي حتى عام 2027، لكنه – على غرار نجولو كانتي، لاعب الاتحاد السابق الذي انتقل مؤخرًا إلى الدوري التركي – يسعى للعودة إلى أوروبا لخوض تحدٍ جديد قبل اعتزاله.

يستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الدحيل القطري في الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام على ملعب الإنماء.