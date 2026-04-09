بالفيديو.. أول تعليق من الحكم الإماراتي عمر آل علي على اختياره ضمن حكام كأس العالم 2026



أعرب الحكم الدولي الإماراتي، عمر آل علي، عن سعادته باختياره ضمن حكام كأس العالم 2026، مؤكداً أن اختياره شرف كبير للرياضة الإماراتية، وللتحكيم الإماراتي الذي دائماً ما كان مميزاً على مدار سنوات طويلة.



واختير طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة حكم الساحة، عمر آل علي، إلى جانب الحكمين المساعدين محمد أحمد يوسف ومحمد عبيد خادم ضمن أطقم التحكيم التي ستدير مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال عمر آل علي لـ «البيان» في أول تعليق له على اختياره للمرة الأولى في تاريخه ضمن حكام المونديال: «أول شيء أشكر الله على هذا الاختيار، وأشكر عائلتي التي وقفت بجانبي ودعمتني طوال هذه الفترة منذ بداية مشواري مع التحكيم».



وأضاف: «كما أشكر اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ولجنة الحكام على الدعم الكبير والمتواصل».



وتابع: «التواجد في كأس العالم شرف كبير بالنسبة لي وفرصة لرفع علم الإمارات في أكبر البطولات الكروية العالمية».



وكشف آل علي عن أنه تلقى خبر اختياره كحكم في المونديال قبل لحظات من إدارته لمباراة الوحدة وكلباء في افتتاح مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.



وأعرب آل علي عن أمنياته بإعطاء صورة طيبة للتحكيم الإماراتي الذي دائماً ما ظهر بصورة مميزة، خاصة وأن اختياري دافع كبير لاستكمال مسيرة حافلة للتحكيم الإماراتي بدأت من الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم وعيسى درويش وغيرهم، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في المرحلة المقبلة.



وجاء اختيار طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة عمر آل علي بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، استحق معه التواجد في المونديال للمرة الأولى في مسيرته.



ويعد عمر آل علي أول حكم إماراتي يتخرج في مشروع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحكام المستقبل عام 2014، وبدأ مسيرته في التحكيم عام 2010، ونال الشارة الدولية عام 2015.