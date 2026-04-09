دوناروما يكسر صمته بعد غياب إيطاليا عن المونديال

أعرب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، عن استيائه من التقارير التي زعمت مطالبة لاعبي المنتخب بمكافآت مالية مقابل التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم.

غابت إيطاليا، المتوجة باللقب أربع مرات، عن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، عقب خسارتها أمام البوسنة والهرسك 4-1 بركلات الترجيح في نهائي الملحق الشهر الماضي.

قال دوناروما، لشبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»: «بصفتي قائدًا للمنتخب، لم أطلب في أي وقت من الاتحاد الإيطالي يورو واحدًا».

أضاف: «ما يفعله المنتخب الوطني، كما هو الحال دائمًا في كل بطولة، هو تقديم هدية للاعبين الذين يتأهلون للنهائيات، هذا كل ما في الأمر. لم يطلب أحد أي شيء من الاتحاد، وكانت مكافأتنا الحقيقية هي التأهل إلى كأس العالم».

أدى فشل إيطاليا في بلوغ البطولة، التي تقام في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، إلى تداعيات كبيرة داخل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث قدم رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا استقالته تحت ضغوط سياسية، كما استقال الحارس الدولي السابق جيانلويجي بوفون من منصبه كرئيس للبعثة، وغادر جينارو جاتوزو منصبه كمدرب للمنتخب.

قال دوناروما (27 عامًا): «علينا أن نبدأ من جديد وأن نمضي قدمًا».

أضاف: «يجب أن نعود بقوة. ما زالت أمامنا أربع سنوات حتى كأس العالم المقبلة، وخلال هذه الفترة هناك بطولات كبرى مثل بطولة أوروبا ودوري الأمم».

تابع: «قبل التفكير في كأس العالم، علينا التركيز على هذه البطولات الكبرى، والبدء فورًا في بناء مرحلة جديدة بقوة وثقة».