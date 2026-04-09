رئيس «فيفا» يبدأ جولة رسمية في الجزائر

وصل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى الجزائر، اليوم الخميس، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين.

من المقرر أن يتوجه إنفانتينو إلى مدينة تلمسان، غرب الجزائر، حيث سيشرف على مراسم تدشين مركز تدريب تابع لاتحاد الكرة الجزائري.

سيجري إنفانتينو محادثات مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

كان إنفانتينو قد زار الجزائر في يناير/كانون الثاني 2023، بمناسبة تدشين ملعب «نيلسون مانديلا» في الجزائر العاصمة، بحضور رئيس البلاد عبد المجيد تبون.