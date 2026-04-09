اجتماع حاسم يحدد مستقبل كونتي بين نابولي ومنتخب إيطاليا

تزايدت التكهنات بشأن اقتراب أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، من العودة لتولي منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا حاسمًا مع رئيس ناديه أوريليو دي لورينتيس فور انتهاء الموسم.

يعد كونتي المرشح الأبرز لخلافة جينارو جاتوزو، الذي رحل عن منصبه الأسبوع الماضي بالتراضي، عقب إخفاق «الأتزوري» في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، إثر الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق.

في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يقود فيها كونتي المنتخب الإيطالي، بعد تجربته السابقة بين عامي 2014 و2016.

رغم امتداد عقد كونتي مع نابولي لعام إضافي، أبدى دي لورينتيس استعدادًا لتسهيل رحيله تقديرًا للمهمة الوطنية، حيث قال في وقت سابق: «إذا طلب مني أنطونيو ذلك، فأعتقد أنني سأوافق».

بحسب صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، تم تحديد موعد الاجتماع في جزيرة إيسكيا بعد أيام قليلة من الجولة الختامية للدوري الإيطالي، المقررة في 24 مايو/أيار، لوضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل المدرب، وتحديد وجهته المقبلة بين البقاء في نابولي أو العودة لتدريب منتخب إيطاليا.