أقصر لاعب في كأس العالم متهم بالسطو المسلح



شهدت العاصمة الإكوادورية، كيتو، حادثة صادمة، بطلها لاعب منتخب الإكوادور السابق، كريستيان لارا، بعدما ألقي القبض عليه بتهمة السطو المسلح.



واعتقلت الشرطة لارا (45 عاماً)، والذي سبق له المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2006، رفقة ثلاثة آخرين، خلال عملية سطو مسلح على متجر إلكترونيات، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، إذ أظهرت لقطات بثت على التليفزيون الوطني، لاعب خط الوسط الدولي السابق، وهو يتعرض للركل والضرب من قبل المارة لحظة إلقاء القبض عليه.



ونشرت الشرطة لاحقاً صوراً للمشتبه بهم الموقوفين بعد الحادث، بينهم اللاعب السابق، الذي كان يلقب بـ «ديابليتو».



وقال قائد الشرطة بابلو لاسترا: «أؤكد إلقاء القبض على أربعة أشخاص، يزعم تورطهم في محاولة سطو على متجر إلكترونيات في حي لا ماجدالينا بالعاصمة كيتو».



وكان ينظر إلى لاعب كرة القدم المعتزل، الذي مثل منتخب بلاده في 28 مباراة دولية، لفترة طويلة، على أنه أحد أكثر اللاعبين الواعدين في الإكوادور، قبل أن يتحول إلى عنصر إجرامي بعد سنوات من اعتزال كرة القدم.



وشارك لارا مع الإكوادور في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا، في المشاركة الثانية في تاريخها في المونديال، إذ كان أقصر لاعب في البطولة آنذاك، بطول 162 سم.



وقضى لارا معظم مسيرته الكروية مع نادي ديبورتيفو إل ناسيونال في كيتو، ولعب أيضاً في صفوف الوكرة بالدوري القطري، وكولومبيا والمكسيك.