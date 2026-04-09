«فيفا» والحكومة المغربية تبحثان مستقبل ملاعب الناشئين

عقد ممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مكتبه بالعاصمة المغربية الرباط اجتماعًا لمناقشة استراتيجية الاستدامة لمشروع «فيفا أرينا» في المغرب، وذلك بمشاركة ممثلين عن الحكومة وقطاعي التعليم والرياضة، بهدف وضع خطة إرث تضمن الاستفادة القصوى من المشروع على المدى الطويل.

جاء هذا التحرك عقب توقيع اتفاقية استراتيجية في يناير/كانون الثاني 2026، بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى مجموعة «أو سي بي» الرائدة عالميًا، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء 30 ملعبًا مصغرًا من طراز «فيفا أرينا» في مختلف أنحاء المغرب، لتعزيز البنية التحتية الرياضية للقاعدة الناشئة.

شهدت ورشة العمل تقديم عروض توضيحية من وزارة التربية والتعليم ومجموعة «أو سي بي»، سلطت الضوء على آليات دمج هذه الملاعب في المنظومة الأكاديمية والكروية المحلية، وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع تنفيذ المشروع، خاصة بعد النجاح الذي حققه افتتاح أول ملعب مصغر في مدينة مكناس في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

يمهد المشروع لتوسيع نطاق الاستفادة الرياضية والاجتماعية في مختلف أقاليم المملكة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.