مونديال 2026 يترك بصمة مبكرة عبر مبادرة «فيفا»

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برنامج «كندا تحتفل» ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم 2026، بهدف نقل أجواء البطولة إلى مختلف أنحاء كندا، وعدم اقتصارها على المدن المستضيفة، تورونتو وفانكوفر.

ويمتد البرنامج عبر 38 محطة موزعة على 34 مجتمعًا محليًا في مختلف المقاطعات، بما يضمن وصول الفعاليات إلى أكثر من 75% من سكان البلاد، ضمن نطاق لا يتجاوز ساعتين بالسيارة.

وتنطلق الفعاليات بالتزامن مع منافسات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، مع تنظيم محطات تمهيدية تتضمن جولة للكأس الأصلية تبدأ في أبريل الجاري وتستمر حتى مايو المقبل.

يستهدف البرنامج، المدعوم من الحكومة الكندية وشركاء تجاريين، توفير بيئة جماهيرية تشمل مناطق مشاهدة مباشرة للمباريات، إلى جانب عروض موسيقية وتجارب ثقافية متنوعة في مختلف المدن.

أكد فيتوريو مونتالياني، نائب رئيس «فيفا»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد، أن المبادرة تهدف إلى ترك أثر طويل المدى لكرة القدم في كندا، وإلهام الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن نسخة 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخبًا وإقامة 104 مباريات، في أكبر حدث كروي من نوعه.

تشمل محطات البرنامج في الساحل الشرقي مدنًا مثل هاليفاكس وكيبك وميسيسوجا وشلالات نياجرا، بينما تمتد في الساحل الغربي إلى وايت هورس وإدمونتون وساسكاتون، ضمن خطة تضمن مشاركة واسعة في مختلف أنحاء البلاد.