5 مواجهات هامة تنتظر برشلونة في الشهر الحالي

يواجه فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم العديد من التحديات خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد شهر سابق شهد بعضا من الصعود والهبوط في نتائجه.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة، اليوم الأحد، أن فريق المدرب الألماني هانسي فليك يستعد لخوض 3 مباريات متتالية خارج ميدانه في غضون 9 أيام فقط من بداية الشهر الجاري، اثنتان في الدوري ضد مايوركا وريال بيتيس، وواحدة في دوري أبطال أوروبا على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وقبل ختام الشهر الحالي، يواجه برشلونة أولاً ليجانيس ثم أتلتيكو مدريد في الدوري على ملعب (أوليمبيك لويس كومبانيس)، الذي يتخذه الفريق الكتالوني معقلا له في ظل أعمال التجديد الجارية حاليا بملعب (كامب نو).

يخوض برشلونة أول اختبار له هذا الشهر في جزر البليار ضد مايوركا، حيث سيحاول استعادة نغمة الفوز بعد حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث الأخيرة، عقب خسارته أمام ريال سوسييداد ولاس بالماس وتعادله مع سلتا فيجو.

وتقام المباراة على ملعب (سون مويكس) بعد غد الثلاثاء، في حين يجرى اللقاء التالي على ملعب (بينيتو فيامارين) ضد ريال بيتيس يوم السبت المقبل.

وتشهد المباراة الوحيدة التي سيخوضها برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الشهر عودة هانسي فليك، مدرب الفريق، إلى موطنه ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند، وصيف النسخة الماضية للمسابقة القارية.

وتجمع المباراة بين صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة القارية، وذلك يوم 11 ديسمبر.

وتقام آخر مباراتين في عام 2024 لبرشلونة على ملعب (أوليمبيك لويس كومبانيس)، حيث يستقبل ليجانيس يوم 15 من الشهر الجاري قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد بعدها بستة أيام لاختتام مبارياته في العام الجاري.