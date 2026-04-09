نيوزيلندا تستعيد سلاحها الهجومي قبل كأس العالم

من المقرر أن يعود كريس وود إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، في خطوة تمثل دفعة معنوية وفنية كبيرة لمنتخب نيوزيلندا وناديه نوتنجهام فورست، قبل أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم.

ابتعد المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا عن الملاعب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب إصابة في الركبة، قبل أن يخضع لجراحة في ديسمبر/كانون الأول، ويبدأ بعدها مرحلة التعافي.

أكد مدرب نوتنجهام فورست، فيتور بيريرا، جاهزية وود للعودة إلى المنافسات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبل مباراة ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام بورتو، اليوم الخميس.

قال بيريرا: «لقد بدأ التدرب مع الفريق، وهو جاهز للمشاركة في المباراة».

يُعد وود الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفًا، وكان ضمن صفوف المنتخب في مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

أوقعت القرعة منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة بكأس العالم، حيث سيواجه منتخبات بلجيكا ومصر وإيران في يونيو/حزيران.