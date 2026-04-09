صدام عربي مزدوج في نصف نهائي الكونفدرالية

بعدما تأهلت أربعة فرق عربية إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، واصلت الأندية العربية احتكارها للقب المسابقة للنسخة التاسعة على التوالي.

تنطلق غدًا الجمعة جولة الذهاب للمربع الذهبي، حيث يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه الزمالك المصري، بينما يلعب اتحاد الجزائر مع ضيفه أولمبيك آسفي المغربي بعد غد السبت.

من المقرر أن يلتقي الفائزان من المواجهتين في الدور النهائي للمسابقة القارية، ليضمن العرب لقبًا جديدًا في البطولة التي فرضوا هيمنتهم عليها منذ عام 2018.

كان تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية آخر فريق غير عربي يتوج باللقب عام 2017.

تتطلع الأندية العربية الأربعة لتحقيق نتائج إيجابية في جولة الذهاب، لتسهيل مهمتها في الإياب، التي تقام بعد أسبوع، وإنعاش آمالها في بلوغ النهائي والصعود إلى منصة التتويج.

توج الزمالك بلقب المسابقة عامي 2019 و2024، فيما أحرز اتحاد الجزائر اللقب عام 2023، بينما يسعى شباب بلوزداد وأولمبيك آسفي للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخهما.

تعد مواجهة شباب بلوزداد والزمالك الثانية بين الفريقين في المسابقات الأفريقية، والأولى في الأدوار الإقصائية، بعدما التقيا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2023.

تفوق الفريق الجزائري في تلك المواجهات، بعدما فاز ذهابًا وإيابًا، حيث انتصر 1-0 في القاهرة، قبل أن يكرر فوزه 2-0 في الجزائر.

اطمأن بلوزداد على جاهزيته للمواجهة بعد فوزه الكبير 7-0 على ترجي مستغانم في الدوري الجزائري، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

يقدم الزمالك أداءً قويًا في الدوري المصري هذا الموسم، حيث قلب تأخره 0-1 أمام المصري البورسعيدي إلى فوز 4-1، ليعزز صدارته بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، الذي خاض مباراة أقل.

يسعى الفريقان لاستثمار نتائجهما الإيجابية مؤخرًا، وتعزيز فرصهما في بلوغ النهائي.

تأهل بلوزداد إلى قبل النهائي على حساب المصري، بعد التعادل 1-1 ذهابًا في مصر، والتعادل دون أهداف إيابًا في الجزائر، مستفيدًا من قاعدة الأهداف خارج الأرض.

تأهل الزمالك على حساب أوتوهو الكونغولي، بعد التعادل 1-1 خارج ملعبه، ثم الفوز 2-1 في القاهرة، رغم النقص العددي عقب طرد الحارس محمد صبحي، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين، ويتولى المهاجم سيف الدين الجزيري حراسة المرمى بعد استنفاد التبديلات.

على الجانب الآخر، يسعى اتحاد الجزائر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام أولمبيك آسفي، الذي يشارك لأول مرة في المسابقات القارية.

تلقى اتحاد الجزائر خسارة 1-2 أمام الشلف في الدوري المحلي، ليحتل المركز الحادي عشر، بعد ثلاث هزائم متتالية.

يأمل الفريق في استعادة ثقة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القارية.

تأهل اتحاد الجزائر بعد فوزه 1-0 على مانيما يونيون في الإياب، مستفيدًا من خسارته 1-2 ذهابًا، بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

يواصل أولمبيك آسفي مغامرته، بعد إقصاء الوداد المغربي من الدور السابق، حيث تعادل 1-1 ذهابًا، ثم 2-2 إيابًا، ليحسم التأهل بفارق الأهداف خارج ملعبه.

تحسنت نتائج آسفي في الدوري المغربي، حيث تعادل 1-1 مع نهضة بركان، ثم فاز 3-1 على يعقوب المنصور قبل مواجهة اتحاد الجزائر.