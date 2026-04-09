فليك يتمسك بالتأهل الأوروبي رغم خسارة برشلونة على ملعبه

تمسك هانزي فليك، مدرب برشلونة الإسباني، بالأمل رغم خسارة فريقه على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

قال فليك، في تصريحات عقب اللقاء: «خسرنا بهدفين، لكن لدينا فرصة جيدة في مدريد، ولن نستسلم طالما أن هناك فرصة».

بشأن طرد باو كوبارسي، مدافع برشلونة، في الدقيقة 45 ببطاقة حمراء مباشرة، أضاف المدرب الألماني: «لا أعرف، ولست متأكدًا من أن كوبارسي لمس مهاجم أتلتيكو مدريد، فقد كانت الكرة خلفه».

تابع، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «عندما لمس لاعب أتلتيكو مدريد الكرة في ركلة المرمى، كانت حالة واضحة، فلماذا لم يتم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)؟».

واصل مدرب برشلونة: «كلنا نرتكب أخطاء، وهذا أمر طبيعي، لكنني لا أفهم لماذا لم يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في هذه الحالة، التي كانت تستوجب عادة احتساب ركلة جزاء وبطاقة صفراء ثانية، أي طرد لاعب من المنافس».

شدد فليك، في ختام تصريحاته: «بالتأكيد نؤمن بحظوظنا في الفوز، لقد قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الثاني رغم النقص العددي في صفوفنا».

من المقرر أن يلتقي الفريقان إيابًا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أتلتيكو مدريد.