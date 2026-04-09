باريس سان جيرمان يمنح ليفربول الأمل في إياب ربع نهائي الأبطال

أبدى باريس سان جيرمان أسفه لإضاعة عدة فرص خلال الفوز 2-0 على ليفربول، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو ما منح الفريق الإنجليزي الأمل في قلب الموازين خلال مباراة الإياب التي تُقام على ملعب أنفيلد.

حسم سان جيرمان، حامل اللقب، المباراة بهدفين سجلهما ديزريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، لكن عثمان ديمبلي ونونو مينديز أضاعا فرصتين ذهبيتين في الشوط الثاني كانتا كفيلتين بتقريب الفريق من التأهل إلى الدور قبل النهائي بشكل كبير.

قال أشرف حكيمي، مدافع سان جيرمان: «أتيحت لنا فرص واضحة لتسجيل المزيد من الأهداف، لقد أبقينا ليفربول في المنافسة، لكننا سعداء بالأداء، ونريد الاستمرار على نفس النهج».

أبدى زميله وارن زائير إيمري، الذي سيطر مع جواو نيفيز وفيتينيا على خط الوسط، أسفه لإهدار الفرص.

قال إيمري: «كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وهذا أمر مؤسف. نتيجة 2-0 جيدة، لكن لم يُحسم شيء بعد. سنذهب إلى هناك بنفس النوايا، ونسعى للفوز بالمباراة».

أضاف: «علينا الحفاظ على التركيز وتكرار ما قدمناه هنا. نحاول دائمًا الاستعداد بنفس الطريقة واللعب في مناطق متقدمة. أتيحت لنا فرص كثيرة وكان يجب استغلالها».

قال لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان: «الأمر مؤسف بالطبع. قدمنا أداءً يليق بجماهيرنا، ولعبنا بشكل جيد جدًا وكنا نستحق تسجيل المزيد، لكن هذه طبيعة دوري أبطال أوروبا. نحن سعداء، وما زالت هناك مباراة الإياب».

مهمة صعبة في أنفيلد

اتبع ليفربول نهجًا حذرًا في المباراة، بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع ضمن خط دفاع خماسي، وهو ما ساعده على البقاء في أجواء اللقاء، لكنه قد يواجه صعوبة في الإياب، في ظل سعي سان جيرمان لاستغلال الهجمات المرتدة.

لا يزال القائد فيرجيل فان دايك يأمل في قدرة ليفربول على قلب النتيجة، بدعم الجماهير، رغم صعوبة المهمة في أنفيلد.

قال فان دايك: «لا ينبغي أن ننسى أننا نلعب أمام بطل أوروبا في الموسم الماضي، وترون الجودة التي يتمتع بها، علينا أن نكون دقيقين في كل ما نقوم به».

أضاف: «نأمل أن يلعب مشجعونا دورًا كبيرًا، لقد عشت أمسيات مميزة في أنفيلد، ومشجعونا هم أساس النادي، ونأمل أن يكونوا حاضرين لدعمنا».

تحدث أرنه سلوت، مدرب ليفربول، عن أهمية الجماهير، مؤكدًا أن الفريق يحتاج دعمها أكثر من أي وقت مضى، كما أشار إلى تجارب سابقة لتعزيز الثقة في إمكانية قلب النتيجة.

اعترف المدرب بأن الضغط العالي لم يكن الخيار الأفضل، قائلًا: «عندما ضغطنا بقوة، تمزقنا، ومنحناهم خمس أو ست فرص».

أوضح أن تركيز الفريق في الشوط الثاني كان على الحفاظ على حظوظه، مشيرًا إلى أن إبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء جاء لأن دوره كان سيقتصر على المهام الدفاعية.