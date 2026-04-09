سيميوني يعلنها حربًا كروية أمام برشلونة

بدا دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، حذرًا رغم فوز فريقه خارج أرضه على برشلونة بنتيجة 2-0، ليعزز فرصه في التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي الفريقان إيابًا، الثلاثاء المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

صرح سيميوني، عبر قناة «موفيستار» عقب الفوز ذهابًا: «لم يسبق لنا الفوز في كامب نو، وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ من أفضل فرق أوروبا».

أضاف المدرب الأرجنتيني: «بفضل العمل الجماعي، نجحنا في التفوق على برشلونة في لحظات حاسمة من المباراة، والهدف الثاني منحنا مزيدًا من الثقة».

تابع: «كرة القدم ممتعة لأن الفاعلية تكون عنصرًا حاسمًا، فاليوم كنا في غاية الفعالية أمام المرمى، وفي مباريات أخرى افتقدنا ذلك، لذا كان مصيرنا الخسارة».

أوضح: «أعلم أن برشلونة يجيد الدفاع المتقدم، لكنه يضرهم في معظم المباريات، لقد كانت مباراة صعبة لأنهم يضغطون بقوة، وفوزهم في 22 مباراة من آخر 32 لم يتحقق بالصدفة، كما أن الأجواء في كامب نو صعبة».

أشار مدرب أتلتيكو مدريد إلى أن فريقه استغل الفرص بذكاء، قائلًا: «كنا شجعانًا في استغلال الهجمة بين جوليان ألفاريز وجوليانو سيميوني، التي انتهت بطرد مدافع برشلونة، وفي الهدف الثاني كان سورلوث مستعدًا كعادته بعد عرضية متقنة من ماتيو روجيري».

واصل: «حققنا نتيجة جيدة، لكننا سنعاني في مباراة الإياب يوم الثلاثاء».

اختتم سيميوني تصريحاته قائلًا: «سنحاول تقديم مباراة قوية على ملعبنا، ونحتاج إلى جماهيرنا أكثر من أي وقت مضى، لدفع الفريق إلى الأمام في مواجهة ستكون صعبة ومعقدة مثل جميع مبارياتنا أمام برشلونة».

يواجه الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد المتأهل من مواجهة أرسنال الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي في الدور قبل النهائي، علمًا بأن أرسنال فاز ذهابًا خارج أرضه بنتيجة 1-0.