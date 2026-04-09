اتحاد الكرة المصري يؤكد صحة قرار الحكم في مباراة الأهلي وسيراميكا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم صحة قرار محمود وفا، حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأحمر، في اللقاء الذي أقيم أول أمس الثلاثاء باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري المصري.

ذكرت لجنة الحكام، في بيان رسمي: «الحكم كان في تمركز جيد، وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء، وقراره كان صحيحًا بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي».

أرسل الأهلي، أمس الأربعاء، شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الفريق أمام سيراميكا، والتي شهدت أحداثًا مثيرة للجدل.

شهدت المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، رغم أن الإعادة التليفزيونية أظهرت وجود لمسة يد على أحمد هاني، لاعب سيراميكا، داخل منطقة الجزاء.

رغم استدعاء محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR)، للحكم لمراجعة اللعبة، فإن محمود وفا تمسك بقراره بعدم احتساب ركلة جزاء.

ذكر الأهلي، في خطابه، أن الأخطاء التحكيمية لا تزال تمثل نقطة سوداء في المسابقة، مشيرًا إلى أن الحكم محمود وفا «ارتكب أخطاءً فجة تخالف قانون اللعبة، أثرت في نتيجة المباراة، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، وتجاوز في حق اللاعبين بالألفاظ واليد».

طلب الأهلي، في شكواه، «سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ(VAR) أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء، أسوة بما يحدث في دوريات العالم، واستنادًا إلى تصريحات السيد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، الذي أكد أحقية كل نادٍ في ذلك، نظير سداد رسوم مالية، مع الإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان نزاهة وشفافية المسابقة»، مؤكدًا التزامه بسداد الرسوم بشكل عاجل.

أضاف البيان أن النادي طالب بالتحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، بعد ما وصفه بتجاوزات وتهديدات.

تابع الأهلي مطالبته بالتحقيق في تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة، رغم إدارته مواجهة الفريقين في الدور الأول، وارتكابه أخطاء مماثلة، بالإضافة إلى عودته من ليبيا قبل ساعات من اللقاء بعد مشاركته في بطولة للناشئين.

اختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال ما صدر عن الحكم أمام الجهات المعنية.

يأتي فقدان الأهلي نقطتين ليشكل ضربة قوية لآماله في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، إذ يحتل الفريق المركز الثالث حاليًا بفارق 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر، مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.