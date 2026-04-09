بنفيكا يحسم موقفه من استمرار مورينيو

سارع نادي بنفيكا لدحض التكهنات المتزايدة حول مستقبل مدربه جوزيه مورينيو، فبعد التعادل المخيب للآمال الذي وجه ضربة قوية لآمال الفريق في الفوز بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم، أكدت إدارة النادي والمدرب، الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين، التزامهما التام، ليظل المدرب المخضرم (63 عامًا) محتفظًا بمنصبه.

ونفى بنفيكا بشكل قاطع أن مدربه الحالي يواجه رحيلًا وشيكًا، وقد تم وضع مورينيو، الذي يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبان في دوري أبطال أوروبا، موضع تساؤل بعد التعادل المخيب للآمال 1-1 أمام كاسا بيا، والذي أبقى فريقه في المركز الثالث بترتيب الدوري البرتغالي.

ورغم عدم خسارته أي مباراة في الدوري البرتغالي هذا الموسم، نفى رئيس النادي روي كوستا الشائعات تمامًا، حيث قال: «يملك جوزيه مورينيو عقدًا لمدة عام آخر، وهذه ليست مشكلة في الوقت الحالي»، مشددًا على الوحدة الداخلية القوية، مضيفًا: «نحن على وفاق تام».

وتفاقمت الضجة المحيطة بمورينيو بسبب تقارير أشارت إلى أن وكيله خورخي مينديز نصحه بالاستقالة، إلا أن المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي استغل مؤتمرًا صحفيًا مؤخرًا لينفي هذه الادعاءات شخصيًا.

وأوضح مورينيو، الذي أشرف على 39 مباراة خلال فترة تدريبه الحالية لبنفيكا محققًا 23 فوزًا و8 تعادلات، بشكل قاطع أنه هو من يحدد مساره المهني.

وصرح مورينيو: «إذا حدث شيء ما أثناء المباراة، فأنا لا أعلم. لم يحدث شيء قبل اللقاء. خورخي مينديز هو وكيلي، لكنني صاحب القرار. قراري هو أنني أرغب في الاستمرار مع بنفيكا».

ورغم هذا التماسك خارج الملعب، يجد بنفيكا نفسه يعاني محليًا، حيث يقبع الفريق حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 66 نقطة بعد 28 مباراة.

ويتأخر بنفيكا بفارق سبع نقاط عن المتصدر بورتو، ونقطتين عن سبورتينج لشبونة، الذي يملك مباراة مؤجلة مهمة.

واعترف مورينيو بأن أهداف الفريق في الفوز بالألقاب قد تغيرت بشكل كبير، ففي معرض حديثه عن ترتيب الدوري، أوضح قائلًا: «على الصعيد الرياضي، الهدف الممكن هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، وذلك يعتمد على نتائج المباريات الأخرى».

وأوضح: «نحن لا نعتمد على أنفسنا فقط. حتى لو فزنا بجميع المباريات، فلن نكون قادرين على الاعتماد على أنفسنا فقط. نحن بحاجة إلى خسارة سبورتينج نقطتين إضافيتين».

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: «لا يزال ذلك ممكنًا، بل قد يتعادل سبورتينج أيضًا. صحيح أننا لم نخسر (أمام كاسا بيا)، لكنني لا أعتقد أن التعادل بهذه الطريقة سيرفع من شأن بنفيكا بأي شكل من الأشكال، ولا من شأن مسيرة أي منا».