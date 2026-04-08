مشجع يحلق شعره داخل سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ (فيديو)



في الوقت الذي كان فيه آلاف المشجعين يتابعون المباراة من داخل الملعب بعد أن دفعوا مبالغ كبيرة من أجل مباراة مرتقبة كان الملايين يتابعونها عبر التلفاز، وكثيرون منهم في حسرة عدم الوجود في استاد سانتياغو برنابيو، لمشاهدة مباراة ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء.



كل هذا الزخم لم يشفع أمام أحد المشجعين، الذي استغل وجوده داخل ملعب المباراة لحلاقة شعره، حيث قام مشجع زميل له بحلاقة شعره خلال المباراة.



واستهجن الجمهور الحاضر هذا التصرف، معتبرين أن الغرض من ذلك الانتشار عبر الإنترنت.