كاي هافرتز: أرسنال يخوض موسماً استثنائياً



يعتقد الألماني كاي هافرتز لاعب أرسنال أن هناك شيئاً مميزاً يحدث لفريقه هذا الموسم، وذلك بعدما أكد زميله الإسباني ديفيد رايا حارس المرمى أنه على يقين تام بأن فريقه يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجل هافرتز هدفاً في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ضد سبورتبنغ لشبونة ليمنح أرسنال دفعة قوية في ذهاب دور الثمانية من البطولة، قبل مباراة العودة الأسبوع المقبل على ملعب الإمارات.



وبعد خسارتين متتاليتين لأول مرة في الموسم الحالي، كان موسم أرسنال على المحك بدخوله مباراة الذهاب يوم الثلاثاء في دور الثمانية لدوري الأبطال ضد سبورتينغ لشبونة بملعب جوزيه ألفالادي، لكن الفوز المتأخر 1 - 0 سيجدد آمال فريق المدرب ميكيل أرتيتا بأن الموسم لن يمر خالياً من الألقاب.



وقال هافرتز: كنا بحاجة لهذا الفوز، بعدما عانينا من الإحباط في آخر أسبوعين». وتابع: لكن الآن، قد حان الوقت لأن نمضي قدماً، الآن الوقت لأن نصبح إيجابيين ونتكاتف سوياً.



وأضاف: كمجموعة وكلاعبين وجهاز فني وجماهير، نحن نشترك في هذا سوياً، ويمكننا أن نحقق شيئاً هذا العام. وقال: يمكننا أن نحقق شيئاً مميزاً، هذا ما نصبو إليه الآن، وقد حان وقت الفوز بالمباريات.