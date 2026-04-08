بعيداً عن القمة والقاع.. المركز الثالث صراع من نوع خاص في «المحترفين»

بعيداً عن سباق اللقب المحتدم بين العين وشباب الأهلي، ومعارك الهروب من شبح الهبوط، يبرز صراع لا يقل إثارة في دوري أدنوك للمحترفين، يتمثل في المنافسة على المركز الثالث، الذي قد يفتح بوابة المشاركة القارية في الموسم المقبل.



وتنحصر المنافسة حالياً على المركز الثالث بين ثلاثة أندية هي الجزيرة، الوحدة، والوصل، في ظل تقارب كبير في النقاط يعكس شدة التنافس، إذ يحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 37 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة 22، يليه الوحدة رابعاً بـ35 نقطة، ثم الوصل خامساً بـ33 نقطة.



ويكتسب المركز الثالث أهمية استثنائية نظراً لارتباطه بفرص التأهل الآسيوي، إذ يتأهل بطل الدوري وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يخوض وصيف الدوري الملحق.



بينما يحصل صاحب المركز الثالث على بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا 2، مع إمكانية تعزيز حظوظه بالمشاركة في النخبة عبر الملحق، في حال تكرار بطل الدوري تتويجه بالكأس.



وتبقى حظوظ «الثالث» قائمة في المشاركة في النخبة، وخاصة مع وصول العين والجزيرة إلى نهائي بطولة الكأس، واستمرار العين في دائرة المنافسة على لقب الدوري، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات قد تعيد توزيع المقاعد القارية، وتمنح صاحب المركز الثالث فرصة إضافية للظهور في البطولة الأقوى، على غرار ما حدث نهاية الموسم الماضي، عندما شارك الوحدة صاحب المركز الثالث مباشرة في بطولة النخبة بعد تتويج الشارقة الوصيف بدوري أبطال آسيا 2.



تبدو الجولات المتبقية حافلة بالمواجهات الحاسمة، حيث يلتقي الوحدة مع كلباء في الجولة 22، فيما يواجه الجزيرة فريق دبا، ويلعب الوصل أمام عجمان. غير أن ذروة الإثارة تكمن في الجولات الأخيرة التي ستشهد مواجهات مباشرة بين الفرق الثلاثة، قد تحسم هوية صاحب المركز الثالث.



وبخلاف الجولة 22، يخوض الوحدة مواجهات صعبة أمام الشارقة ثم الوصل، قبل أن يلاقي خورفكان ويختتم مشواره أمام الظفرة، أما الجزيرة فتنتظره مواجهات أمام النصر وعجمان، ثم مواجهة مفصلية أمام الوصل، قبل ختام الدوري أمام بني ياس، في حين يبدو طريق الوصل الأكثر صعوبة، إذ يلتقي منافسيه المباشرين الوحدة والجزيرة توالياً في الجولتين 24 و25.