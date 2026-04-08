مبابي ينهي صمود نوير ويمنعه من الشباك النظيفة للمرة الأولى



تمكن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من كسر صلابة الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل مبابي هدفاً في مرمى نوير مستفيداً من تمريرة عرضية أرضية دقيقة، أرسلها ترينت ألكسندر أرنولد في الشوط الثاني، وذلك بعد سلسلة من التصديات المميزة للحارس الألماني، ورغم هدف مبابي نجح بايرن ميونيخ في حسم اللقاء، الذي أُقيم، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن ذهاب ربع النهائي بنتيجة 2-1.



وظهر نوير بمستوى لافت، إذ تصدى لـ9 محاولات خطيرة من لاعبي ريال مدريد، سواء من داخل منطقة الجزاء أو خارجها.



وشكّل نوير عقدة واضحة أمام مبابي خلال المباراة، بعدما حرمه من التسجيل في أكثر من فرصة، خصوصاً أن النجم الفرنسي يطمح لمعادلة إنجاز كريستيانو رونالدو كونه أكثر لاعب تسجيلاً في موسم واحد بالبطولة، لكن هدف مبابي حرم نوير من الحفاظ على شباكه نظيفة أمام ريال مدريد، ليواصل الحارس الألماني استقبال الأهداف في جميع مواجهاته التسع أمام الفريق الملكي.



وشهدت المباراة صراعاً ثنائياً واضحاً، حيث حاول نوير استفزاز مبابي بإشارات بعد تصدياته، ما أضفى طابعاً تنافسياً خاصاً بين النجمين، ويُعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما حدث قبل نحو 6 سنوات عندما حرم نوير مبابي من التتويج بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان، إذ قاد الحارس الألماني فريقه للفوز بنهائي 2020 بنتيجة 1-0.



ولا يزال مبابي يبحث عن لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، وفي حال واصل نوير تألقه في لقاء الإياب الأسبوع المقبل فقد تتكرر معاناة النجم الفرنسي ويودّع البطولة مجدداً.